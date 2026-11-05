יו"ר הכנסת אוחנה על הדרישה להחלפתו: אקיים בחירות לדרישת 61 ח"כים

מפלגות ישראל ביתנו, ביחד, הדמוקרטים והרשימה המשותפת שלחו הבוקר (חמישי) מכתבים ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה להעלות להצבעה את החלפתו ביום שלישי הקרוב – יום ההשבעה של הכנסת ה-26

"אני פונה אליך בבקשה לקיים כבר בישיבתה הראשונה של הכנסת ה-26 שתיפתח עלינו לטובה ביום 10.11.2026 הצבעה לבחירת יושב ראש לכנסת", נכתב בבקשה לאוחנה, יו"ר הכנסת ה-25.

אוחנה בתגובה פנה לגדי איזנקוט, נפתלי בנט, יוסף ג'בארין, יאיר גולן, מנסור עבאס, ואביגדור ליברמן ברשת X: "המועד המקובל לבחירת יו"ר כנסת הוא מועד הרכבת הממשלה. החריג – לו יוגש מכתב הנושא את חתימותיהם של רוב חברי הכנסת (61 ח"כים לפחות), המבקשים לבחור יו"ר במועד מוקדם יותר.

"כפי שכבר השבתי, כולל באופן פומבי, נכבד את חברי הכנסת. אם רובם יבקשו לקיים דיון כזה, אקבע אותו למועד מוקדם ולא יאוחר משבוע. לא תהיה שום היאחזות בקרנות המזבח. אפשר להפסיק לקדם תיאוריות קונספירציה בכלי התקשורת. שיהיה בהצלחה לכנסת ולמדינת ישראל".

לראשי המפלגות – גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יוסף ג׳בארין, יאיר גולן, מנסור עבאס ואביגדור ליברמן: המועד המקובל לבחירת יו״ר כנסת הוא מועד הרכבת הממשלה. החריג – לו יוגש מכתב הנושא את חתימותיהם של רוב חה״כ (61 ח״כים לפחות), המבקשים לבחור יו״ר במועד מוקדם יותר. כפי שכבר השבתי, כולל… — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) November 5, 2026