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בחירות 2026

יו"ר הכנסת אוחנה על הדרישה להחלפתו: אקיים בחירות לדרישת 61 ח"כים

מפלגות בגוש השינוי דרשו לבחור יו"ר כנסת חדש כבר בישיבת הכנסת הראשונה | אוחנה: "נכבד את חברי הכנסת, לא תהיה היאחזות בקרנות המזבח"

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה (צילם: נועם מושקוביץ / דוברות הכנסת)
יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה (צילם: נועם מושקוביץ / דוברות הכנסת)
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עדכון אחרון: 05.11.2026 | 12:21
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מפלגות ישראל ביתנו, ביחד, הדמוקרטים והרשימה המשותפת שלחו הבוקר (חמישי) מכתבים ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה להעלות להצבעה את החלפתו ביום שלישי הקרוב –  יום ההשבעה של הכנסת ה-26

"אני פונה אליך בבקשה לקיים כבר בישיבתה הראשונה של הכנסת ה-26 שתיפתח עלינו לטובה ביום 10.11.2026 הצבעה לבחירת יושב ראש לכנסת", נכתב בבקשה לאוחנה, יו"ר הכנסת ה-25.

אוחנה בתגובה פנה לגדי איזנקוט, נפתלי בנט, יוסף ג'בארין, יאיר גולן, מנסור עבאס, ואביגדור ליברמן ברשת X: "המועד המקובל לבחירת יו"ר כנסת הוא מועד הרכבת הממשלה. החריג – לו יוגש מכתב הנושא את חתימותיהם של רוב חברי הכנסת (61 ח"כים לפחות), המבקשים לבחור יו"ר במועד מוקדם יותר.

"כפי שכבר השבתי, כולל באופן פומבי, נכבד את חברי הכנסת. אם רובם יבקשו לקיים דיון כזה, אקבע אותו למועד מוקדם ולא יאוחר משבוע. לא תהיה שום היאחזות בקרנות המזבח. אפשר להפסיק לקדם תיאוריות קונספירציה בכלי התקשורת. שיהיה בהצלחה לכנסת ולמדינת ישראל".

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תגיות:
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