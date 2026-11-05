לקראת סופ"ש סוער: כבאות והצלה קורא לציבור להקפיד על כללי הבטיחות

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על פי תחזית השירות המטאורולוגי סוף שבוע גשום וסוער בפתח, עם כמויות משקעים חריגות הצפויות להגיע ל-100 מ״מ ואף יותר בפריסה רחבה, מהצפון ועד לחוף הדרומי.

קיים צפי להצפות משמעותיות בשרון, בגוש דן, בשפלה, באזור לכיש ובחוף הדרומי. בנוסף, צפויים שיטפונות בנחלי ים המלח, החל מיום שישי (6.11) בבוקר ולאורך סוף השבוע.

ביום ראשון (8.11) הגשמים ייחלשו וייפסקו עד הערב. הסיכוי לשיטפונות בנחלי ים המלח יפחת משמעותית בבוקר.

כבאות והצלה לישראל ערוכה למערכת הגשם ולמתן מענה לאירועי חירום. מוקדי השליטה 102 תוגברו והכוחות נמצאים בפריסה ובכוננות למתן מענה מהיר לאירועי הצפות ושיטפונות, בהתאם להתפתחויות ולתחזיות.

אנו קוראים לציבור לנהוג באחריות ולהקפיד על כללי הבטיחות:

• אין לחצות כביש מוצף, לא ברגל ולא ברכב. מדובר בסכנת חיים ממשית!

• הימנעו מהגעה לנחלים, לאפיקי זרימה ולאזורים מועדים לשיטפונות.

• אין להיכנס למרתפים, לחניונים תת־קרקעיים או מעליות בזמן הצפה.

• הישמעו להנחיות כוחות ההצלה והישארו מעודכנים בתחזית מזג האוויר.