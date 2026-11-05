גל איומי פצצה באירופה: לפחות 25 טיסות קיבלו התרעות, 14 נחתו בנחיתות חירום

לפחות 25 טיסות נוסעים ברחבי אירופה קיבלו היום (חמישי) התרעות שווא על פצצות, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית (AFP), 14 טיסות נחתו היום בנחיתות חירום בעקבות האיומים, וכמה מהן הוסטו לנמלי תעופה אחרים. מתחילת השבוע ביצעו יותר מ-20 טיסות נחיתות חירום בעקבות התרעות דומות, בהן לפחות שבע טיסות של חברת ריינאייר (Ryanair).

כמה מהמטוסים אף זכו לליווי של מטוסי קרב, ולפחות שתי טיסות הוסטו ליעדים אחרים. עד כה לא דווח על איתור מטעני חבלה באף אחד מהמקרים.

נציב התחבורה של האיחוד האירופי, אפוסטולוס ציציקוסטאס, התייחס לגל האיומים ואמר כי "מוקדם מדי להסיק מסקנות בשאלה האם התקריות שדווחו קשורות זו לזו". לדבריו, "כל איום נגד אזרחים הוא בלתי מתקבל על הדעת".

"הבטחת שלומם וביטחונם של האזרחים נותרה בראש סדר העדיפויות", הדגיש הנציב. "אנו עוקבים מקרוב אחר המצב ועומדים בקשר עם המדינות החברות שנפגעו ועם הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה".

עוד הוסיף: "ביקשתי מהרשויות הלאומיות – האחראיות על הערכת איומים ביטחוניים, חקירת תקריות ויישום אמצעי אבטחה הולמים בתחום התעופה – לשתף פעולה באופן הדוק עם מפעילי שדות תעופה, חברות תעופה ורשויות אכיפת החוק".

מטוס קרב צרפתי ליווה טיסת נוסעים לנחיתת חירום

מטוס נוסעים שהיה בדרכו הבוקר מדבלין לרומא ביצע נחיתת חירום בבסיס של חיל האוויר הצרפתי בעקבות התרעה על פצצה במטוס. האירוע התרחש לאחר כמה תקריות דומות בשבועות האחרונים, שבאף אחת מהן לא אותר איום ממשי. גם בטיסה שנחתה בצרפת הבוקר, בסביבות השעה 10:00 שעון מקומי, לא אותר איום.

משרד ראש ממשלת צרפת אישר כי המטוס נחת בשלום, וכי צוות חבלה נערך במקום כדי לבדוק אותו. עוד נמסר כי 151 הנוסעים וששת אנשי הצוות שהיו על סיפונו הועברו למקום מבטחים.

העיתון הצרפתי "לה פיגארו" דיווח כי במהלך הגישה לנחיתה לווה המטוס בידי מטוס קרב צרפתי מסוג "ראפאל". רשת הטלוויזיה הצרפתית BFMTV דיווחה כי ההתרעה הראשונית על הפצצה התקבלה מהרשויות באיטליה.

כעבור זמן קצר דווח בבולגריה כי שלושה מטוסי נוסעים ביצעו נחיתות חירום בעקבות התרעות על פצצות. שלוש הטיסות של חברת ריינאייר, שהמריאו ממדריד, מקופנהגן ומלונדון, היו אמורות לנחות בנמל התעופה הבינלאומי של סופיה. חלקן הוסטו לנמלי תעופה אחרים בבולגריה.

בהמשך דיווח העיתון הבלגי "לה סואר" (Le Soir) על איום בפצצה נגד טיסה של חברת התעופה הפולנית LOT, שהייתה בדרכה מוורשה לבריסל וביצעה נחיתת חירום בנמל התעופה זבנטם (Zaventem). דובר נמל התעופה אישר לעיתון כי התקבל "דיווח חשוד הנוגע לטיסה לנמל התעופה של בריסל".

סוכנות הידיעות האיטלקית אנסה (ANSA) דיווחה כי התקבלו איומים על פצצות בשני מטוסים נוספים הקשורים לאיטליה: טיסה של חברת וויז אייר (Wizz Air) ממילאנו-מלפנסה לוורשה, שעל פי הדיווחים נחתה בווינה, וטיסה של חברת פינאייר (Finnair) מהלסינקי לרומא. טיסה נוספת של פינאייר מהלסינקי לווינה ביצעה גם היא נחיתת חירום בנמל התעופה הבינלאומי בווינה בעקבות דיווח על פצצה.

המשטרה הצ'כית אישרה כי קיבלה דיווחים על "מטען חבלה מאולתר" בארבעה מטוסים שהיו בדרכם לפראג. "אנו נערכים לנחיתתם. אנו מעריכים את רמת האמינות של האיומים כנמוכה", נמסר מהמשטרה.

"איננו מקלים ראש באיום. משום כך, ננקטו כל אמצעי הביטחון הנדרשים, תוך מזעור ההשפעה על הנוסעים ועל פעילות נמל התעופה. עם הנחיתה, יבוצעו בדיקות חבלה בכל המטוסים".

טיסה נוספת של חברת וויז אייר ממילאנו נחתה בשלום בבירת רומניה, בוקרשט, לאחר שהתקבלה התרעה על פצצה במטוס. התרעות דומות התקבלו גם בשתי טיסות שהיו בדרכן למילאנו מסלוניקי ומפורטו.

למרות השיבושים הנרחבים בתנועת המטוסים ברחבי היבשת, עד כה לא דווח על אירוע שבו התגלה איום ממשי.