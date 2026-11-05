הרוג בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 258 בדרום

גבר בן כ-30 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס, שהיה ריק מנוסעים, לרכב פרטי בכביש 258, דרומית לצומת חתרורים.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 14:30 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את נהג הרכב הפרטי לכוד ברכב כשהוא מחוסר הכרה.

צוותי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות תוך כדי פעולות החילוץ, אך בשל פציעותיו הקשות, שכללו חבלה רב-מערכתית, נאלצו לקבוע את מותו במקום.

פראמדיק מד"א אלעד פס וחובש בכיר במד"א ישראל כץ סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. נהג הרכב היה לכוד ברכב כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות תוך כדי פעולות החילוץ אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."