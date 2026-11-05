לאומית שירותי בריאות משיקה אפליקציה בשפה הערבית

לאומית שירותי בריאות משיקה בימים אלו את אפליקציית לאומית בשפה הערבית, תוך דגש מיוחד על חוויית המשתמש ועל שימוש בניב המותאם לאזור המגורים בישראל, בצפון ובדרום, לצד ניסוחים מדויקים מבחינה תרבותית.

בנוסף, הותאמה התצוגה באפליקציה לטקסטים בערבית, הארוכים משמעותית ממקביליהם בעברית.

טל מנדל, ראש חטיבת הלקוחות בלאומית שירותי בריאות, אמר: "לאומית השקיעה משאבים רבים וחודשי עבודה ארוכים בפיתוח התמיכה בשפה הערבית, על הניבים השונים בה ובניסוחים מדויקים וטבעיים, לטובת חוויית משתמש מותאמת תרבותית. את כלל היחידות בשרשרת פיתוח האפליקציה ליוו מהיום הראשון דוברי ערבית, שימשיכו לתמוך באפליקציה וילוו אותה מעתה ואילך."