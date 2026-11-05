שתי הפגנות בירושלים: קריאות לממשלת אחדות עם הליכוד ומנגד לממשלה בשיתוף המפלגות הערביות

שתי הפגנות מתקיימות הערב (חמישי) בירושלים, ובהן נשמעות קריאות שונות בנוגע להרכב הממשלה הבאה, על רקע סבב ההתייעצויות של נשיא המדינה יצחק הרצוג עם הסיעות לקראת הטלת המנדט להרכבת הממשלה. עשרות בני אדם מפגינים מטעם תנועת "הרבעון הרביעי" מול בית הנשיא, בדרישה להקמת ממשלה בשיתוף הליכוד. מנגד, פעילי תנועת "עומדים ביחד" מפגינים בכיכר פריז בעיר, בדרישה שגדי איזנקוט יקים ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות.

הילה שיש (30), פעילת תנועת "הרבעון הרביעי", אמרה בהפגנה מול בית הנשיא: "מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים ונדרשת ממשלה ציונית בלי ערבים ובלי חרדים".

שיש קראה למנהיגים להתמקד באתגרים העומדים בפני המדינה, בהם שילוב החברה החרדית, ההתמודדות עם האלימות בחברה הערבית והסוגיות הביטחוניות. "שירדו מהעץ ויבינו מה הם צריכים לעשות. עיניים על הכדור", אמרה.

עמית יוסף (19), חניך מכינת "דרך כפר" בכפר סילבר, שהשתתף בהפגנת "הרבעון הרביעי", אמר ל'דבר': "אני איש ימין קיצון, וראיתי איך במדינה שלנו יש שני צדדים, או שמאל רדיקלי או ימין רדיקלי או חרדי רדיקלי. אני עוד מעט מתגייס ואני לא רוצה שחיילים יקרעו את התחת, סליחה על השפה".

יוסף הוסיף: "פשרה תבנה את המדינה, ואני מעוניין לשבת עם איזנקוט".

המפגינים קראו: "לא ימין, לא שמאל, ישראל לפני הכול!", "או אחדות או סיוט!" ו"או אחדות או גלות!". במהלך ההפגנה קפצו המשתתפים ושרו את השיר "כל העולם כולו גשר צר מאוד".

בכיכר פריז: מפגינים קוראים להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות

בכיכר פריז בירושלים מתקיימת הערב הפגנה נוספת, שבה משתתפים מאות בודדות של מפגינים, בדרישה להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות. בהפגנה ניכרת נוכחות בולטת של פעילי תנועת "עומדים ביחד".

בניגוד למפגינים מול בית הנשיא, הקוראים להקמת ממשלת אחדות עם הליכוד, המפגינים בכיכר פריז דורשים להקים ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות, על רקע המלצתן של רע"מ והרשימה המשותפת על איזנקוט להרכבת הממשלה.

עמוס צ'יפמן (25), סטודנט ופעיל בתנועת 'עומדים ביחד', אמר ל'דבר' כי הגיע להפגנה כדי לדרוש עתיד טוב יותר: "עבר שבוע מהבחירות, והגעתי לפה כי מגיע לי ולכולנו עתיד טוב יותר. שיהיה אפשר לדמיין פה עתיד, לרקוד וללכת לישון בלי לפחד מאזעקות. מגיעה לנו ממשלה שמקדמת שלום וצדק, מפסיקה מלחמות ומביאה חיים שראוי לחיות אותם. רק ממשלה משותפת של יהודים וערבים תעשה את זה, שיהיה אפשר לרקוד, לדמיין עתיד, ללכת לישון כשאני יודע שלא תהיה אזעקה".

צ'יפמן סבור כי חלק ניכר מהחשש משותפות יהודית-ערבית נובע מחוסר היכרות בין שתי החברות. "לדעתי הרבה מהפתרון זה מפגשים. החברה הערבית והיהודית כמעט ולא נפגשות וזה מרחיק בינינו. יש גם בחברה היהודית טרוריסטים וגם בערבית. כשנפגשים מבינים שלכולם מגיע לחיות פה חיים מאושרים".