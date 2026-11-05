בשל עבודות: מקטעים באיילון ייחסמו במהלך סוף השבוע, שינויים גם בתנועת הרכבות

התנועה בשני מקטעים בנתיבי איילון סמוך למחלף גלילות תיחסם בחלק מסוף השבוע הקרוב, בשל עבודות של חברת החשמל. החסימות יחלו הלילה (בין שישי לשבת) בשעה 23:30 עד מחר (שישי) ב-16:00, וחסימה נוספת תיערך במוצאי שבת החל מ-23:30 ועד ראשון ב-05:00 בבוקר. המקטעים שייחסמו לתנועה הם איילון צפון, בקטע שבין מחלף גלילות למחלף שבעת הכוכבים, ואיילון דרום, בקטע שבין מחלף המעפילים למחלף גלילות.

שינויים ברכבות בסוף השבוע

נוסף לכך צפויים שינויים בתנועת הרכבות בסוף השבוע, עקב עבודות חשמל ועבודות תשתית חיוניות. השינויים יחלו הלילה (בין שישי לשבת) בחצות, ועד יום ראשון ב-04:00 לפנות בוקר, ועיקרם צמצום תנועת הרכבות בתחנת תל אביב האוניברסיטה, כך שקווי רבים יפוצלו ויחלו או יסתיימו בתחנות הסמוכות לה – הרצליה ותל אביב סבידור מרכז. בין התחנות יפעלו שירותי הסעות ללא תשלום.

רכבות בקו מודיעין מרכז – נהריה (כולל רכבות הלילה שבין חמישי לשישי) – תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות מודיעין מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין תחנות הרצליה לנהריה.

רכבות בקו באר שבע – נהריה – תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות באר שבע מרכז לת"א סבידור מרכז, ובין תחנות הרצליה לנהריה.

רכבות בקו אשקלון – בנימינה – תופעלנה בין תחנות אשקלון לת"א סבידור מרכז בלבד.

רכבות בקו ירושלים יצחק נבון – הרצליה – תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה – אקספו והרצליה.

רכבות בקו בית שמש – נתניה – תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה – אקספו, הרצליה, בית יהושע ונתניה.

רכבות בקו טבעת השרון – תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת רעננה מערב ולא תעצורנה בתחנת הרצליה.