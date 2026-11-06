שניים נרצחו בטמרה ובבאקה אל-גרבייה, אסיר בכלא חרמון נורה למוות בצומת צלמון

שלושה בני אדם נורו למוות בתוך פחות מיממה בשורה של אירועי אלימות בצפון הארץ ובמרכזה. הבוקר (שישי) נרצח אייל שחאדה אל-היב, בן 37 מטובא-זנגרייה, סמוך לתחנת אוטובוס בכביש 65, באזור צומת צלמון שבגליל התחתון. אל-היב ריצה עונש מאסר בכלא חרמון בגין רצח, ונורה בדרכו לעבודה במפעל שיקומי. אמש נרצחו שני צעירים באירועי ירי בטמרה ובבאקה אל-גרבייה, וכמה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות.

חובש בכיר במד"א פאדי עותמאן: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, גבר כבן 30 שוכב על המדרכה בסמוך לתחנת האוטובוס כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו. אזרח שהיה במקום התחיל לבצע פעולות החייאה בהדרכת מוקד 101 של מד"א ואנחנו המשכנו אותן אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בבאקה אל-גרבייה נרצח אמש צעיר כבן 25, וארבעה בני אדם נוספים נפצעו מירי. צוותי מד"א שהגיעו לזירה מצאו את הצעיר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו. שלושה מהפצועים פונו לבתי החולים במצב קשה, ופצוע נוסף פונה במצב בינוני.

פרמדיקית מד"א תמר יובל, החובש הבכיר מוחמד ביאדסי וחובש רפואת החירום מוחמד גרה סיפרו: "מדובר באירוע מורכב. כשהגענו למקום הובילו אותנו למספר פצועי ירי בדרגות פציעה שונות. אחד הפצועים היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו במקום. בנוסף, במקום היו שלושה פצועים במצב קשה ופצוע אחד במצב בינוני, שפונו לבתי החולים באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ של מד"א, כשמצבם יציב".

מוקדם יותר אמש נרצח בטמרה יוסף מחמוד זרעי חמאד, בן 22. חמאד נורה למוות, ושני צעירים נוספים נפצעו באירוע הירי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הרצח. גבר בן 48 נפצע באורח קשה באירוע ירי בקלנסווה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.

פרמדיק מד"א אנס חטיב סיפר: "הפצוע שכב ברחוב כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן תרופות, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה". באירוע ירי נוסף בכפר קאסם נפצע אדם נוסף. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירועים ופעלה לאיתור החשודים.

על פי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 197 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ולאלימות, בהם 188 אזרחים ותשעה תושבים. מבין הקורבנות, 168 נורו למוות, תשעה נדקרו, שישה נספו בשריפה ואחד נהרג בדריסה. בין הקורבנות 13 נשים וילדות, ותשעה בני אדם שנורו למוות בידי שוטרים.