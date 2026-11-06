החשד להתערבות זרה בבחירות: השב"כ והמשטרה נפגשו לראשונה במסגרת החקירה

נציגי השב"כ, המשטרה והפרקליטות נפגשו אתמול (חמישי) לראשונה במסגרת חקירת החשד להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26. לפי הדיווחים, השב"כ יוביל את עבודת הצוות המשותף, ובמסגרת הפגישה נדונו דרכי שיתוף הפעולה והעברת חומרי החקירה לידי המשטרה.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הודיע על הקמת צוות החקירה ביום ראשון, בהצהרה שנשא לצד ראש השב"כ דוד זיני והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. סולברג אמר כי החקירה עדיין נמצאת בשלב הסמוי, והבהיר כי חומר הראיות שהוצג עד אז אינו מערער את תוצאות הבחירות בכללותן.

בשבוע שעבר הנחה סולברג את זיני לחקור חשדות להשפעה על הבחירות באמצעות מימון זר ולשוחד בחירות מצד גורמים זרים. במכתבו ביקש לקבל בתוך שבוע את ממצאי החקירה, ככל שיהיו, בשל לוחות הזמנים להגשת ערעור על תוצאות הבחירות.

שלשום מסר סולברג לנשיא המדינה יצחק הרצוג את התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26. במעמד מסירתן אמר הרצוג כי על השב"כ והמשטרה לחקור את החשדות עד תום, והוסיף כי שוחח באותו בוקר עם זיני ועם בהרב-מיארה.

הפגישה הראשונה של צוות החקירה התקיימה על רקע חילוקי דעות בין השב"כ לגורמי אכיפת החוק בנוגע לניהול החקירה ולהעברת החומרים. לפי הדיווחים, בדיון הוחלט על המשך עבודה משותפת של הגופים, בליווי פרקליטות המדינה.