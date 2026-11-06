מנהלות מעונות יום ל'דבר': "משרד החינוך הופך את הליך הרישוי לבלתי אפשרי"

מעונות יום שבהם שוהים שבעה פעוטות ומעלה מחויבים על פי חוק בקבלת רישיון הפעלה ממשרד החינוך. הרישיון ניתן בהתאם לעמידה בדרישות הנוגעות לבטיחות המבנה, ליחס בין מספר המחנכות-מטפלות למספר הילדים, להכשרת הצוות ולתנאים נוספים. מלכתחילה מדובר בהליך מורכב, אך מנהלות מעונות יום טוענות כי הדרישות הבירוקרטיות, השינויים בטפסים וזמני ההמתנה הארוכים הופכים את חידוש הרישיון למשימה קשה במיוחד.

חובת הרישוי למעונות שבהם שבעה פעוטות ומעלה נקבעה במסגרת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, שנכנס לתוקף בהדרגה. בינואר 2022 הועברה האחריות לרישוי ולפיקוח על המעונות למשרד החינוך, כחלק מהעברת האחריות החינוכית על הגיל הרך למשרד. "נתחיל מהעובדה שתהליך הבקשה נפתח מאוחר מדי", אומרת ל'דבר' דפנה, מנהלת מעון. "בדרך כלל ההליך נפתח באפריל–מאי ונסגר ביולי, כדי שנפתח את שנת הלימודים עם רישיון. הפעם ההליך נפתח רק ביוני, והוא בטוח לא יינתן ביולי".

הליך הגשת הבקשה מתנהל באמצעות מערכת מקוונת וחילופי הודעות בין מנהלת המעון למשרד החינוך. מנהלת המעון מעבירה את הטפסים והאישורים הנדרשים, והמשרד מחזיר לה הודעה המפרטת את המסמכים החסרים או את התיקונים הנדרשים. לדברי המנהלות, זמן ההמתנה לקבלת תשובה עומד לעיתים על כחודש, כך שכל בקשה נוספת להשלמת מסמכים מאריכה משמעותית את ההליך.

לטענתן, גם אופן מתן התשובות מקשה על השלמת הבקשות. במקרים מסוימים, לדבריהן, המשרד אינו מפרט בבת אחת את כל התיקונים הנדרשים, וקיימים פערים בין הדרישות המופיעות בהודעות לבין אלה המוצגות במערכת הרישוי. "קיבלתי חמישה מכתבים. בכל מכתב הייתה בקשה אחת לתיקון", מספרת דפנה.

שינוי קטן דורש הליך שלם מחדש

אחת הבעיות שחוזרות בעדויות המנהלות היא הדרישה להגיש מחדש מסמכים בעקבות שינויים בטפסים הרשמיים. לטענתן, בחלק מהמקרים מדובר בשינויים צורניים בלבד, שאינם משפיעים על תוכן האישורים, אך מחייבים אותן לבצע מחדש הליכים שכבר הושלמו.

"המחנכות-מטפלות נדרשות לחתום על טופס ויתור על סודיות בשביל שהמשרד יוכל לבדוק עבר פלילי במשטרה", אומרת סתיו, מנהלת מעון נוספת. "זה אחד הטפסים שהשתנו. השינוי לא היה מהותי, אלא פשוט אחר. במקום שיקבלו את הטופס, ומשנה הבאה נגיש עם הטופס החדש, דרשו מאיתנו להחתים שוב את כל המחנכות-מטפלות".

לדבריה, הדרישה לעדכן טפסים שכבר הוגשו אינה גורמת רק לעבודה נוספת, אלא עלולה גם להוביל להוצאות כספיות משמעותיות. "אחד האישורים הנדרשים הוא אישור של יועץ בטיחות, הטופס הזה גם הוא שונה, ונדרשתי לשלוח את הטופס החדש עם החתימה של יועץ הבטיחות. הוא לא רצה, ובצדק, לחתום על אישור בטיחות שלושה חודשים לאחר הביקור, ולכן נאלצתי להזמין אותו שוב, בעלות של אלפי שקלים".

מנהלות המעונות מזהירות כי ההוצאות הנוספות עלולות להתגלגל בסופו של דבר אל ההורים, שכבר נדרשים לשלם סכומים גבוהים עבור מסגרות לגיל הרך. "המסר של המשרד הוא שנכניס עוד תינוקות ופעוטות למעון בשביל שנוכל לשלם על בדיקות הבטיחות", אומרת דפנה. "אבל אם נכניס עוד תינוקות בלי להגדיל את מספר המחנכות-מטפלות, כמובן, שהרי אנחנו רוצות לחסוך, אנחנו מגדילים את התקן ופוגעים בבטיחות. מה עשינו בזה?".

הבוט עונה אחרי זמן ממושך

לצד הדרישות הביורוקרטיות, מנהלות המעונות מתלוננות גם על הקושי לקבל מענה אנושי ממשרד החינוך. "בתחילת הדרך המשרד הפעיל מוקד אנושי שסייע רבות למנהלות המעונות", אומרת קרן. "עכשיו זה בוטים או מיילים שמגיעים אחרי זמן ארוך של המתנה, ובעיקר מפנים לאתר. אני שמחה מאוד שהתקדמנו ממעטפות חומות גדולות, שבהן השתמשנו בשביל לקבל סבסוד, לאתר נגיש ומבריק. אבל לפעמים המענה האנושי נדרש".

קושי נוסף נוגע לקשר בין משרד החינוך למשרד העבודה. משרד החינוך אחראי לרישוי המעונות ולפיקוח עליהם, ואילו משרד העבודה אחראי למנגנון הסבסוד להורים הזכאים לכך במעונות המוכרים. על פי הנהלים, האפשרות לקבל סבסוד תלויה גם בהכרה במעון ובקליטתו במערכת הרישום המתאימה.

גם לאחר שמעונה קיבל רישיון ממשרד החינוך, הורים התקשו להירשם אליו במערכת משרד העבודה לצורך קבלת סבסוד. קיימים גם פערים בין דרישות שני המשרדים בכל הנוגע להפעלת המעונות. דפנה מציגה דוגמה נוספת לפער שבין הדרישות המנהליות לצורכי העבודה בשטח. לדבריה, המחנכות-מטפלות נדרשות לעבור מדי שנה רענון בהגשת עזרה ראשונה. בדרך כלל היא מקיימת את ההכשרה במהלך ימי ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים, אך השנה נדרשה להקדים אותה.

"אני מקיימת אותו כל שנה במהלך ימי ההיערכות לספטמבר", היא מספרת. "השנה, בגלל שהם ביקשו אותו כבר ביולי, הייתי צריכה לקיים אותו הרבה לפני, ומבחינתי זה חוטא למטרה, שהיא שהן יגיעו עם המידע הטרי לתחילת שנת הלימודים". לדבריה, הקושי מתחדד גם בעת קליטת עובדות חדשות. המחנכות-מטפלות נדרשות להחזיק באישורים ובהכשרות בתחומים שונים, ובהם עזרה ראשונה ובטיחות.

בעבר ניתן היה להתחייב להשלמת חלק מההכשרות לאחר תחילת העבודה, אך כיום נדרש להציג את האישורים כבר בשלב הגשת הבקשה. "צעירה משוחררת מהצבא שהתחילה לעבוד אצלי ממש עכשיו, לא יהיו לה את כל התעודות, זה מצב בלתי אפשרי", אומרת דפנה. למרות הביקורת, המנהלות מדגישות כי אינן מבקשות לבטל את דרישות הבטיחות או להקל בהן על חשבון שלומם של הילדים. לדבריהן, המטרה היא לייעל את הליך הרישוי, לצמצם כפילויות ולאפשר להן להקדיש את זמנן לניהול המעון ולצורכי הילדים.

"בדיקות הבטיחות הן חשובות מאוד", אומרת קרן. "אני לא מבצעת אותן בשביל הכסת"ח, אלא כי בטיחות היא מעל הכול. כל מה שאני מבקשת הוא שיהיה פחות סרבול סביב ההליך". דפנה מוסיפה: "עם כל כמה שהוא חשוב, הליך קבלת הרישיון לא יכול לפגוע בתפקיד שלנו".

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