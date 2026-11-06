סוף שבוע סוער: גשמים, רוחות חזקות וחשש להצפות ולשיטפונות

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן, וגשמים לפרקים, מלווים בסופות רעמים יחידות, צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף, בעיקר בחלקו המרכזי והדרומי, ולשיטפונות מקומיים בנחלי צפון ים המלח. רוחות ערות ינשבו במרבית האזורים, ותחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

הלילה צפויים הגשמים להימשך מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף, בדגש על החוף המרכזי והדרומי, ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

מחר (שבת) יוסיף לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווה בסופות רעמים יחידות. גשמים מקומיים צפויים גם בצפון הנגב. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. רוחות מערביות ערות ינשבו ברוב אזורי הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ובשעות הבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד שעות הצהריים יוסיף להתקיים חשש להצפות לאורך מישור החוף, בעיקר במרכזו ובדרומו. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות חזקות לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13–19, תל אביב 16–24, חיפה 17–23, צפת 13–18, קצרין 16–22, טבריה 17–24, נצרת 16–22, עפולה 17–24, בית שאן 19–24, לוד 16–22, אשדוד 16–23, עין גדי 21–26, באר שבע 17–23, מצפה רמון 15–20 ואילת 21–28.