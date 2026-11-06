דיווח: כלי שיט הקשורים לאיראן נצפו בתנועה חריגה מעל כבלי תקשורת תת-ימיים

לפחות ארבעה כלי שיט הקשורים לאיראן נצפו בתנועה חריגה מעל נתיבים של כבלי תקשורת תת-ימיים במפרץ עומאן, לאחר שטהרן איימה לפגוע בתשתיות תקשורת ובמרכזי נתונים במקרה של מתקפה נוספת מצד ארצות הברית או ישראל. כך דיווח היום (שישי) העיתון הבריטי "פייננשל טיימס".

לפי נתוני חברת המודיעין הימי הישראלית ווינדוורד (Windward), מדובר בשלוש מכליות הנתונות לסנקציות אמריקאיות ובכלי שיט איראני קטן המשמש לתמיכה בפעילות דיג. כלי השיט האטו, שינו מסלול, שהו לפרקי זמן ממושכים מעל נתיבי הכבלים ובחלק מהמקרים כיבו את מערכות המעקב שלהם.

בחברה ציינו כי דפוסי התנועה עשויים להתאים למיפוי נתיבי הכבלים או להכנות אפשריות לפגיעה בהם, אך לא הוצגה ראיה לכך שבוצעה פעולת חבלה. פגיעה בכבלים באזור עלולה לשבש שירותי אינטרנט, תקשורת ופעילות פיננסית במדינות המפרץ, שחלקן תלויות בתשתיות אלה לצורך הקישוריות הבינלאומית שלהן.

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