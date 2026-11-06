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בעולם

דיווח: כלי שיט הקשורים לאיראן נצפו בתנועה חריגה מעל כבלי תקשורת תת-ימיים

ב"פייננשל טיימס" פורסם כי שלוש מכליות הנתונות לסנקציות אמריקאיות וכלי שיט איראני נוסף נעו במסלולים חריגים במפרץ עומאן | התנועות זוהו לאחר שאיראן איימה לפגוע בכבלי תקשורת ובמרכזי נתונים בתגובה לתקיפה אמריקאית או ישראלית

כלי שיט באזור מצר הורמוז, עומאן, 31 באוגוסט 2026 (צילום: Reuters/Stringer)
כלי שיט באזור מצר הורמוז, עומאן, 31 באוגוסט 2026 (צילום: Reuters/Stringer)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 06.11.2026 | 10:00
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לפחות ארבעה כלי שיט הקשורים לאיראן נצפו בתנועה חריגה מעל נתיבים של כבלי תקשורת תת-ימיים במפרץ עומאן, לאחר שטהרן איימה לפגוע בתשתיות תקשורת ובמרכזי נתונים במקרה של מתקפה נוספת מצד ארצות הברית או ישראל. כך דיווח היום (שישי) העיתון הבריטי "פייננשל טיימס".

לפי נתוני חברת המודיעין הימי הישראלית ווינדוורד (Windward), מדובר בשלוש מכליות הנתונות לסנקציות אמריקאיות ובכלי שיט איראני קטן המשמש לתמיכה בפעילות דיג. כלי השיט האטו, שינו מסלול, שהו לפרקי זמן ממושכים מעל נתיבי הכבלים ובחלק מהמקרים כיבו את מערכות המעקב שלהם.

בחברה ציינו כי דפוסי התנועה עשויים להתאים למיפוי נתיבי הכבלים או להכנות אפשריות לפגיעה בהם, אך לא הוצגה ראיה לכך שבוצעה פעולת חבלה. פגיעה בכבלים באזור עלולה לשבש שירותי אינטרנט, תקשורת ופעילות פיננסית במדינות המפרץ, שחלקן תלויות בתשתיות אלה לצורך הקישוריות הבינלאומית שלהן.

לדיווח המלא ב"פייננשל טיימס"

תגיות:
פעמון

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