רוביו מכחיש דיווחים על התפטרות מממשל טראמפ: "תמיד תכננתי להישאר עד סוף הקדנציה"

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו הכחיש אתמול (חמישי) דיווחים שלפיהם הוא שוקל להתפטר מממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות התבוסה שספגה המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע השבוע.

לפי דיווח של סוכנות בלומברג, רוביו שוקל את המשך דרכו בממשל ואף שוחח עם גורמים בבית הלבן על אפשרות עזיבתו. בעיתון הבריטי "האינדיפנדנט" דווח כי הוא עשוי לפרוש כדי להיערך להתמודדות על המועמדות הרפובליקנית לנשיאות ב-2028, מול סגן הנשיא ג'יי די ואנס.

רוביו, שמכהן במקביל גם כיועץ לביטחון לאומי של טראמפ, התמודד בעבר על המועמדות הרפובליקנית לנשיאות ב-2016. הוא נחשב לאחד המועמדים האפשריים לרשת את טראמפ ב-2028, לצד ואנס, אף שבעבר הצהיר כי יתמוך בסגן הנשיא אם יחליט להתמודד. ביום ראשון האחרון אף השתתף לצד טראמפ בעצרת בחירות בקנזס, ימים ספורים לפני בחירות האמצע.

אולם בריאיון ל"ניו יורק טיימס" דחה רוביו את הדיווחים והבהיר כי בכוונתו להמשיך בתפקידו עד לסיום כהונתו של טראמפ. "זו תמיד הייתה התוכנית שלי", אמר. כשנשאל על האפשרות שיתמודד לנשיאות ב-2028, השיב: "אני פשוט לא מתכוון לדבר יותר על 2028. לא אעשה את זה". גם מחלקת המדינה והבית הלבן דחו את הדיווחים על כוונתו לפרוש.