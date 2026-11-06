ליברמן פותח פתח לממשלה עם החרדים: "מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הודיע היום (שישי) כי הוא מוכן להתפשר גם בסוגיית חוק הגיוס, במסגרת המאמצים להקמת ממשלה חדשה. בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב ליברמן כי "תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש", והדגיש כי יש להקים ממשלה ללא בנימין נתניהו, אך גם ללא הסתמכות על המפלגות הערביות.

"האחריות הלאומית מחייבת אותנו לקבל החלטות קשות ולהיות מוכנים לפשרות כואבות", כתב ליברמן. "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר ולהבין שתפסת מרובה לא תפסת. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס".

הדברים מסמנים שינוי בעמדתו של ליברמן, שהציב לאורך מערכת הבחירות את גיוס החרדים כאחד מתנאיו המרכזיים להצטרפות לממשלה. אף שלא הודיע במפורש כי יסכים לשבת עם המפלגות החרדיות, נכונותו להתפשר בנושא הגיוס עשויה לפתוח פתח למשא ומתן עימן.

ליברמן הדגיש כי הוא עומד על שלושה עקרונות: סיום שלטון נתניהו, מניעת בחירות נוספות והתנגדות להקמת ממשלת מיעוט שתישען על הימנעות של רע"ם והרשימה המשותפת. "אני מתנגד בתוקף להקמת ממשלה שתישען על הימנעות של הרשימה המשותפת ורע"ם, וישראל ביתנו תצביע נגד ממשלה כזאת", הבהיר.

לדבריו, הקמת ממשלת מיעוט עלולה להוביל לחזרתו של נתניהו לשלטון ברוב גדול עוד יותר. "ממשלת השינוי החזיקה מעמד קצת יותר משנה. ומה קיבלנו אחריה? את נתניהו עם 64 מנדטים לארבע שנים", כתב. הוא הזהיר כי ממשלת מיעוט תחזיק מעמד זמן קצר אף יותר, וטען שבבחירות הבאות נתניהו עלול לחזור לשלטון עם 70 מנדטים.

ליברמן קרא להקים קואליציה של 61 חברי כנסת ללא רע"ם והרשימה המשותפת, והעריך כי לאחר הקמתה ניתן יהיה לצרף אליה שלושה או ארבעה חברי כנסת מהליכוד. "זו הדרך לצאת מהפלונטר ולהקים ממשלה יציבה לארבע השנים הבאות", כתב.

בהמשך התייחס ליברמן גם לפרסומים שלפיהם הוא פועל לגיבוש הסכם רוטציה על ראשות הממשלה. "לא דיברתי עם איש על הנושא, אפילו לא עם עצמי", הבהיר. לדבריו, מנגנון הרוטציה הוא מנגנון מזיק הפוגע בניהול המדינה. "מי שיעלה בידו להקים ממשלה צריך לקבל את מלוא הסמכויות למשך הקדנציה כולה".

הצהרתו של ליברמן מגיעה לאחר שסבב ההתייעצויות בבית הנשיא הסתיים אתמול. 67 חברי כנסת המליצו לנשיא יצחק הרצוג להטיל את הרכבת הממשלה על יו"ר ישר, גדי איזנקוט, לעומת 46 שהמליצו על נתניהו. שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה לא המליצו על אף אחד מהמועמדים. הרצוג הודיע כי בכוונתו להטיל את המנדט ביום ראשון, לאחר שיקיים שיחות נוספות עם ראשי המפלגות.

למרות היתרון במספר הממליצים, איזנקוט עדיין מתקשה לגבש קואליציה של 61 חברי כנסת ללא תמיכת המפלגות הערביות. גוש המפלגות המתנגדות לנתניהו מחזיק ב-48 מנדטים בלבד, בעוד גוש נתניהו מחזיק ב-53 מנדטים, ורע"ם והרשימה המשותפת ב-19 מנדטים. שינוי עמדתו של ליברמן בסוגיית הגיוס עשוי לאפשר הידברות עם המפלגות החרדיות, המחזיקות יחד ב-13 מנדטים.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת החברתית X כי "יש התקדמות ממשית" בדרך להקמת ממשלת שינוי. לקראת הטלת המנדט להרכבת הממשלה בשבוע הבא: "ישראל נמצאת בנקודה קריטית. אנחנו נחושים להקים ממשלת חירום לאומית, ומהר. זה מה שהבטחנו לכם – להקים ממשלה. אני אופטימי יותר משהייתי ביום רביעי בבוקר, אחרי תוצאות הבחירות".

תמונת מצב. ישראל נמצאת בנקודה קריטית. האחריות שמוטלת עלינו, ראשי גוש השינוי, היא עצומה. אנחנו נחושים להקים ממשלת חירום לאומית – ומהר. תראו מה קורה סביבנו. נתניהו בפאניקה, מנסה לבצע הפיכה ולתפוס שלטון בכוח. זיני והשב״כ נפלו לידי משפחת נתניהו. קודש הקודשים של ביטחון ישראל נמצא… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 6, 2026

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר התייחס לדברי ליברמן. "משמח לגלות את הגמישות של כלל השחקנים הפוליטיים. בפרשת השבוע, כשעוסקים בשידוך של יצחק ורבקה, נאמר: 'נקרא לנערה ונשאלה את פיה'. ראוי לזכור זאת גם כשעוסקים בשידוכים פוליטיים שטרם הוצעו לאחד הצדדים. וכמובן, כל הצעה תובא תחילה להכרעת ה'מחותנים' – מרנן גדולי הדור שליט"א".