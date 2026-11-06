לראשונה במזרח ירושלים: בריכת שחייה ציבורית נחנכה בבית חנינא

בריכת השחייה הציבורית הראשונה במזרח ירושלים נחנכה השבוע בשכונת בית חנינא, כחלק מהשקת מרכז ספורט קהילתי חדש, שנועד לשרת את תושבי השכונה והאזור. "פתיחת מרכז הספורט והשחייה בבית חנינא נותנת מענה לצורך אמיתי של התושבים, שלא היה קיים עד היום באזור", אמר ד"ר וסים אל-חג', מנהל המינהל הקהילתי בבית חנינא, בטקס חנוכת המרכז.

המרכז, המשתרע על פני כ-5,000 מ"ר והוקם בהשקעה של כ-20 מיליון דולר, כולל בריכת שחייה ציבורית מקורה, בריכת פעוטות ובריכה לימודית, לצד חדרי כושר, חדרי סטודיו ושטחים ציבוריים. הוא נועד לאפשר לתושבי האזור לעסוק בפעילות ספורטיבית, ללמוד שחייה ולהשתתף בפעילויות פנאי בקרבת מקום מגוריהם.

בעיריית ירושלים מציינים כי תושבי בית חנינא ונציגי המינהל הקהילתי היו שותפים לתהליך התכנון וההיערכות להפעלת המרכז. לדבריהם, שיתוף התושבים נועד להבטיח שהמרכז ייתן מענה לצורכי הקהילה המקומית וימשיך לפעול בהתאם להם לאורך זמן.

נוסף על הרחבת שירותי הספורט והפנאי, המרכז צפוי ליצור עשרות מקומות עבודה בתחומי הניהול, ההדרכה, האימון, ההצלה, התחזוקה והשירות. בעירייה מקווים כי הפעלתו תספק הזדמנויות תעסוקה לתושבי האזור ותתרום לפיתוח הכלכלה המקומית.

"זה לא רק מבנה ללימודי ספורט"

אל-חג' מדגיש את חשיבותם של לימודי השחייה, בין היתר על רקע מקרי הטביעה של צעירים ממזרח ירושלים. "זה פרויקט שבאמת מציל חיים", אמר. לדבריו, המרכז נועד לקדם גם אורח חיים בריא ולשמש מסגרת חינוכית וקהילתית. "זה לא מבנה רק כדי ללמד ספורט. זה מבנה שבו נחנך קהילה למודעות לבריאות ולתזונה נכונה".

המרכז כולל גם שטחי הסעדה ובילוי. לדברי אל-חג', המטרה היא ליצור מקום בטוח ונגיש שבו ילדים ובני נוער יוכלו להתאמן, לשחות ולבלות בשעות הפנאי, במקום לשהות ברחובות ללא מסגרת. "זה מה שמאפיין אותנו, שזה לא קאנטרי נפרד, אלא חלק בלתי נפרד מהמינהל הקהילתי, שיש לו חזון ואחריות לשכונה".

"התושבים כאן מחכים שייפתח המרכז. קיבלנו מבנה עם הרבה אחריות", הוסיף אל-חג'. "יהיו במקום הרבה נהלים וחוקים, ואני רוצה שהתושבים יבואו וישמרו על המקום". המרכז מיועד בראש ובראשונה לתושבי בית חנינא ושועפאט, אך לדבריו, שעריו יהיו פתוחים לכל תושבי מזרח ירושלים. עם זאת, הוא מדגיש כי הרחבת מספר המנויים תיעשה בהדרגה, בהתאם ליכולת לספק שירות איכותי.

"נשמור על שירות טוב ואיכותי מצד אחד, ומצד שני נשרת כמה שיותר מהקהילה", אמר. "נלמד את זה תוך כדי פעולה, ולאט לאט נעלה את כמות המנויים", עד להגעה לתפוסה שתאפשר לשמור על רמת השירות.

חלק מתוכנית הפיתוח של מזרח ירושלים

מרכז הספורט החדש הוקם בשיתוף עיריית ירושלים, משרד ירושלים ומסורת ישראל, מפעל הפיס והקרן לירושלים, ובתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ותורמים נוספים. בעירייה מציינים כי הקמת המרכז היא חלק מההשקעות בפיתוח תשתיות ציבוריות במזרח ירושלים בשנים האחרונות. בין הפרויקטים שנחנכו בתקופה זו נמצאים קריית החינוך החדשה בשועפאט, הכוללת מוסדות חינוך מגיל טרום-גן ועד התיכון; פארק פתחת קדרון בשכונת שייח' ג'ראח, המשתרע על פני כ-30 דונם וכולל מתקני ספורט וכושר; ומרכז רווחה חדש בשכונת ואדי אל-ג'וז.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר בטקס החנוכה: "היום אנחנו עושים היסטוריה במזרח ירושלים. לראשונה, תושבי מזרח העיר יוכלו ליהנות מבריכת שחייה ציבורית וממרכז ספורט קהילתי מתקדם, ממש ליד הבית. עבור אלפי ילדים, בני נוער ומשפחות, זו בשורה של ממש ושינוי משמעותי באיכות חייהם".

מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום: "מה שמייחד את המרכז הזה הוא שהקהילה עצמה שותפה בו – מהתכנון ועד ההפעלה. המרכז הוא חלק מתוכנית החומש הלאומית למזרח ירושלים, שמשרד ירושלים ומסורת ישראל מוביל".

נשיא הקרן לירושלים, אריק גרבלסקי: "מרכז הספורט הקהילתי החדש בבית חנינא הוא הרבה מעבר למבנה חדש או למתקן ספורט. הוא מבטא תפיסת עולם שלפיה לכל תושבת ותושב בירושלים מגיעה הזדמנות שווה ליהנות ממרחבים ציבוריים איכותיים, משירותים קהילתיים ומאפשרויות להתפתחות אישית וחברתית".

נשיא ומנכ״ל קרן מנדל, פרופ' יהודה ריינהרץ: "מרכז הספורט החדש בבית חנינא אינו רק מבנה מרשים, אלא מחויבות עמוקה לאיכות החיים, לבריאות ולרווחת התושבים. אנו גאים להיות שותפים בהקמת תשתית קהילתית שתעניק הזדמנויות שוות לדור הצעיר ולמשפחות האזור, ותהווה מנוע לצמיחה ולכידות קהילתית".

עו"ד אמרי בן עמי, מנכ"ל הקרן לירושלים: "הייחוד של המרכז בבית חנינא הוא בשילוב שבין תשתיות מתקדמות לבין תפיסה קהילתית הרואה בתושבים שותפים מלאים לדרך. הצלחתו של פרויקט קהילתי נמדדת לא רק באיכות המבנה והתשתיות, אלא גם בהשפעה שלו על חיי התושבים, ביצירת הזדמנויות חדשות ובחיזוק הקהילה המקומית".