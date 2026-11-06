משרד ראש הממשלה מגיב להפסקת הסיוע מארה"ב: "מעבר לשותפות"

משרד ראש הממשלה הגיב היום (שישי) לראשונה להצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיה סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל בסוף 2026. בהודעה שנמסרה מטעם המשרד נאמר כי "היום, לישראל יש כלכלה חזקה ויציבה. המעבר של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מסיוע לשותפות ממחיש את החוזק והתחכום של היחסים בינינו".

במשרד ראש הממשלה הוסיפו כי הסיוע האמריקני לישראל נהנה לאורך השנים מתמיכה חוצת מפלגות, ושימש את ישראל להגנה על עצמה ולהתמודדות עם אויבים המאיימים גם על ארצות הברית ועל מדינות המערב.

U.S. military aid to Israel has always been a cross-the-aisle agreement. Israel has used it both to defend itself and to confront enemies who threaten America and the West. Today, Israel has a strong and stable economy. The move by PM Netanyahu and President Trump from aid to… pic.twitter.com/ssEaavMc0F — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 6, 2026

טראמפ הודיע ביום שלישי, בריאיון לרשת פוקס ניוז, כי הגיע להסכמה עם נתניהו על הפסקת הסיוע, הנאמד בכ-4 מיליארד דולר בשנה. לדבריו, נתניהו עצמו העלה את האפשרות, משום שישראל הפכה למדינה בעלת כלכלה חזקה ואינה זקוקה עוד למימון האמריקני. עם זאת, פרטי ההסכמות בין המנהיגים לא פורסמו.

כפי שפורסם ב'דבר', הסיוע הצבאי השנתי לישראל עומד על כ-3.8 מיליארד דולר, המהווים כ-7% מתקציב הביטחון ופחות מ-2% מתקציב המדינה. הסכם הסיוע הנוכחי, שנחתם ב-2016, אמור להסתיים בספטמבר 2028, ולכן עדיין לא ברור כיצד תיושם הפסקתו המוקדמת. מעבר להשפעה התקציבית, ההכרזה מעוררת שאלות בנוגע לעתיד היחסים הביטחוניים בין המדינות ולתמיכה הפוליטית בישראל בארצות הברית.