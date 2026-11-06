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פוליטי מדיני

משרד ראש הממשלה מגיב להפסקת הסיוע מארה"ב: "מעבר לשותפות"

בתגובה ראשונה להצהרת טראמפ על הפסקת הסיוע הצבאי לישראל, בהיקף של כ-4 מיליארד דולר בשנה, נמסר מלשכת נתניהו כי "לישראל יש כלכלה חזקה ויציבה" | הסכם הסיוע הנוכחי אמור להסתיים רק ב-2028, וטרם הובהר כיצד תיושם ההחלטה

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילומים: shuttertstock)
ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילומים: shuttertstock)
יובל לקח
יובל לקח
כתב כלכלה
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עדכון אחרון: 06.11.2026 | 13:21
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משרד ראש הממשלה הגיב היום (שישי) לראשונה להצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיה סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל בסוף 2026. בהודעה שנמסרה מטעם המשרד נאמר כי "היום, לישראל יש כלכלה חזקה ויציבה. המעבר של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מסיוע לשותפות ממחיש את החוזק והתחכום של היחסים בינינו".

במשרד ראש הממשלה הוסיפו כי הסיוע האמריקני לישראל נהנה לאורך השנים מתמיכה חוצת מפלגות, ושימש את ישראל להגנה על עצמה ולהתמודדות עם אויבים המאיימים גם על ארצות הברית ועל מדינות המערב.

טראמפ הודיע ביום שלישי, בריאיון לרשת פוקס ניוז, כי הגיע להסכמה עם נתניהו על הפסקת הסיוע, הנאמד בכ-4 מיליארד דולר בשנה. לדבריו, נתניהו עצמו העלה את האפשרות, משום שישראל הפכה למדינה בעלת כלכלה חזקה ואינה זקוקה עוד למימון האמריקני. עם זאת, פרטי ההסכמות בין המנהיגים לא פורסמו.

כפי שפורסם ב'דבר', הסיוע הצבאי השנתי לישראל עומד על כ-3.8 מיליארד דולר, המהווים כ-7% מתקציב הביטחון ופחות מ-2% מתקציב המדינה. הסכם הסיוע הנוכחי, שנחתם ב-2016, אמור להסתיים בספטמבר 2028, ולכן עדיין לא ברור כיצד תיושם הפסקתו המוקדמת. מעבר להשפעה התקציבית, ההכרזה מעוררת שאלות בנוגע לעתיד היחסים הביטחוניים בין המדינות ולתמיכה הפוליטית בישראל בארצות הברית.

 

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