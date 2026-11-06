שורדת השואה אווה גלר, שנפצעה קשה בפיגוע בבונדי ביץ', נפטרה לאחר שנה

שורדת השואה אווה גלר, בת 90, שנפצעה קשה בפיגוע הירי בחוף בונדי בסידני בדצמבר אשתקד, נפטרה הלילה (בין חמישי לשישי) בבית חולים בעיר. גלר, ילידת רומניה, הייתה אחת מכ-40 הפצועים במתקפה שבה פתחו שני מחבלים באש לעבר משתתפי חגיגת חנוכה ב-14 בדצמבר 2025. מותה מעלה את מספר קורבנות הפיגוע ל-16. כך דיווחו סוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP וכלי תקשורת באוסטרליה.

לדברי הרב ארון מוס, שהכיר את גלר, לפני הפיגוע הייתה אישה בריאה ופעילה יחסית. לאחר שנפצעה ברגליה, נאלצה לעבור טיפולים ואשפוזים חוזרים בשל סיבוכים רפואיים. הרופאים העריכו שלא תוכל לשוב וללכת, אך היא הצליחה לחזור ללכת בעזרת מקל. בשבועות האחרונים אושפזה שוב בעקבות סיבוכים לאחר ניתוח.

"היא הייתה אם, סבתא וסבתא רבתא גאה, אישה יפה ומלאת חיוביות, שגם בחודשים הקשים האלה שמרה על הגישה החיובית שלה", סיפר הרב מוס בשם משפחתה.

משטרת ניו סאות' ויילס מסרה כי היא בוחנת את נסיבות מותה בשיתוף חוקר מקרי המוות. בפיגוע נרצחו 15 בני אדם ועשרות נפצעו. אחד משני המחבלים, סאג'יד אכרם, נהרג מירי המשטרה בזירה, ובנו נוויד אכרם עומד לדין בגין רצח ועבירות טרור.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזי, הביע צער על מותה של גלר ומסר את תנחומיו למשפחתה ולקהילה היהודית. "כמעט שנה חלפה, וההרס שהותיר אותו יום נורא ממשיך להכאיב למשפחות".