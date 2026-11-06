גל איומי הפצצות באירופה נמשך: התרעות על מטוסים בדנמרק, בצ'כיה ובפורטוגל

גל איומי הפצצות נגד מטוסי נוסעים באירופה נמשך היום (שישי) בפעם השלישית השבוע. משטרת דנמרק הודיעה כי היא חוקרת איומים המכוונים כלפי התעופה האזרחית בנמל התעופה בקופנהגן, אך הבהירה כי לפי הערכתה לא נשקפה סכנה לנוסעים, וכי פעילות הנמל נמשכת כסדרה.

בצ'כיה הודיעה המשטרה על איומים נגד ארבע טיסות נכנסות וחמש טיסות יוצאות מנמל התעופה בפראג. בבדיקות שבוצעו לא נמצאו מטעני חבלה. עם זאת, טיסה של חברת Wizz Air שהמריאה מפראג לרומא הוסטה לנחיתה בוונציה בעקבות איום בפצצה, ונחתה בשלום.

במקביל, לשכת ראש ממשלת צרפת הודיעה על ארבע התרעות נוספות נגד מטוסים שטסו בשמי המדינה, שכולם נחתו בשלום. בפורטוגל נפתח הליך בדיקה בעקבות דיווח על איום בפצצה נגד טיסה של חברת Ryanair שהגיעה מרומא לליסבון.

אתמול הושפעו קרוב ל-30 טיסות ברחבי אירופה מאיומים דומים. כמה מטוסים הוסטו ליעדים חלופיים, ואחרים לוו במטוסי קרב. בכל הבדיקות שבוצעו עד כה לא נמצאו חומרי נפץ. שר החוץ של ספרד, חוסה מנואל אלברס, אמר כי ייתכן שאירופה מתמודדת עם ניסיון ל"תוקפנות היברידית ולוחמה פסיכולוגית". עם זאת, הרשויות טרם קבעו מי עומד מאחורי האיומים והאם קיים קשר ביניהם.