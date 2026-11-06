עובד נהרג ו-23 נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

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עובד נהרג ו-23 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, מהם אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני עד קשה. מאז תחילת השנה נהרגו 62 עובדים בתאונות עבודה, מהם 38 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.

יום ראשון

עובד בן 34 התחשמל במהלך עבודתו בירושלים. הוא פונה במצב בינוני, עם סימני התחשמלות בגפיו, לבית החולים הדסה עין כרם.

עובד בן כ-45 נחתך בגפיו במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה באופקים. הוא פונה במצב בינוני למרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

יום שני

עובד בן כ-30 נהרג לאחר שנפגע ממשטח כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב נחלה באשקלון. הוא פונה במצב קשה ולא יציב, עם חבלות בגופו, לבית החולים ברזילי, שם נקבע מותו.

יום שלישי

שני עובדים נפצעו במהלך עבודתם באתר בנייה במועצה האזורית חוף הכרמל. עובד בן 60 נפצע באורח בינוני, עם חבלות בגפיו, ועובד נוסף נפצע באורח קל. השניים פונו לבית החולים הלל יפה.

עובד בן כ-30 התחשמל במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יהדות אוסטריה בנתיבות. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים ברזילי.

עובד בן כ-60 נפל מסולם במהלך עבודתו בבית עסק בכוכב יאיר. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים מאיר.

עובד בן 60 נפל מגובה במהלך עבודתו בטירה. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובחזה, לבית החולים מאיר.

עובד בן 53 נפל מסולם במהלך עבודתו בנתניה. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות באגן ובראש, לבית החולים לניאדו.

יום רביעי

עובד בן כ-30 נכווה כתוצאה מדליפת גז במהלך עבודתו במרכז מסחרי בחצור הגלילית. הוא פונה במצב בינוני, עם כוויות בידיו, לבית החולים זיו.

עובד בן כ-60 נפל מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודתו בפארק התעשייה חבל מודיעין. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלת ראש, לבית החולים שיבא בתל השומר.

עובד בן כ-45 נפגע מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה בחולון. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלת ראש, לבית החולים שמיר-אסף הרופא.

שלושה עובדים נפלו מסל מנוף מגובה של חמישה מטרים במהלך עבודתם בנתיבות. אחד מהם, צעיר בן כ-20, נפצע באורח קשה, עם חבלות בראש ובגפיים, ושני עובדים נוספים נפצעו באורח בינוני.

יום חמישי

עובד בן 52 נפל מגובה של כחמישה מטרים במהלך עבודתו במפעל בנהריה. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בגפיו, למרכז הרפואי לגליל.

עובד נפגע במהלך עבודתו במפעל ברחוב חוצות היוצר באשקלון. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בגפיו, לבית החולים סורוקה.

עובד נחתך בגפיו ממסור דיסק חשמלי במהלך עבודתו באתר בנייה בחדרה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים הלל יפה.

עובד בן כ-40 נפל מסולם במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים, לבית החולים זיו.

עובד בן 29 נפגע במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב שח"ל בירושלים, לאחר שקיר בטון קרס עליו. הוא פונה במצב בינוני, עם חבלה בגפיו, לבית החולים שערי צדק.

עובד בן 59 נפגע בגפיו במהלך עבודתו במפעל ברחוב הפלדה בנתניה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים לניאדו.

עובד בן כ-28 נחתך בגפיו ממסור דיסק חשמלי במהלך עבודתו באתר בנייה בפרדס חנה. מצבו הוגדר קל.

יום שישי

שני טכנאי מעליות נפלו לפיר מעלית במהלך עבודתם בבניין ברחוב מצדה בבני ברק. אחד מהם, עובד כבן 30, נפצע באורח בינוני עד קשה, עם חבלות בראש ובגפיים, ועובד נוסף, בן 23, נפצע באורח קל. השניים פונו לבית החולים בילינסון.