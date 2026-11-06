אמיר קטאר שוחח עם טראמפ; בכיר איראני מציב תנאים לחידוש השיחות עם ארה"ב

סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי באקרי כני, אמר היום (שישי) כי טהרן לא תסתפק בהבטחות אמריקניות ותדרוש צעדים מעשיים כתנאי לחידוש המשא ומתן עם ארצות הברית. בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית פארס האשים את וושינגטון בכך שערערה ארבעה סבבי משא ומתן בשל אי-עמידה בהתחייבויותיה בחודשים האחרונים. "כשנראה פעולות אמריקניות מתרחשות בפועל, תוכשר הקרקע לפתיחת פרק חדש", אמר.

לצד זאת, ב'בלומברג' דווח כי ארה"ב ואיראן מתקרבות לפריצת דרך אפשרית במאמצים להביא לסיום המלחמה. לפי "דיפלומט המעורה בפרטי השיחות", טהראן הביעה נכונות לדון בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין שלה שבעבר לא עמדו על הפרק, ובהתאם להצעות תיווך קטאריות.

אמיר קטאר, תמים בן חמד א-ת'אני, שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות במזרח התיכון. לפי הודעת סוכנות הידיעות הרשמית של קטאר (QNA), השניים דנו בקידום המשא ומתן להשגת הסכם מקיף שיביא לסיום המשבר באזור.

בהודעה נמסר כי האמיר הדגיש את "חשיבות הדיאלוג והדיפלומטיה לפתרון סכסוכים ולמניעת הסלמה", וכן את הצורך להבטיח את חופש השיט ואת ביטחון אספקת האנרגיה. לא נמסר אם השניים דנו במפורש בדרישות שהציגה איראן לחידוש השיחות.

בתוך כך, סוכנות הביטחון הימי הבריטית (UKMTO) דיווחה היום על פיצוץ בצדה השמאלי של מכלית שעברה במצר הורמוז, כ-30 קילומטרים ממזרח לעיר חסב שבעומאן. לפי הודעת הסוכנות, כל אנשי הצוות בריאים ושלמים, והמכלית ממשיכה להפליג בכוחות עצמה. נסיבות הפיצוץ טרם התבררו, ולא נמסר מי אחראי לו. האירוע מתרחש על רקע שורת פגיעות בכלי שיט באזור המפרץ בימים האחרונים.