לקראת החזרה לאולם הבית: תיאטרון הסימטה פתח פסטיבל אמנות חיה ברחבי יפו

תיאטרון הסימטה ביפו העתיקה מציין את חזרתו המתוכננת למשכנו ההיסטורי בפסטיבל אמנות חיה בשם "לכל הרוחות", שנפתח ביום חמישי ויימשך עד מוצאי שבת. הפסטיבל כולל מופעי תיאטרון, מחול, פרפורמנס ומוזיקה, המתקיימים בסמטאות, בגלריות ובחללים נוספים ברחבי יפו העתיקה.

התיאטרון, שנוסד ב-1982 בידי השחקן והבמאי ניקו ניתאי, היה במשך עשרות שנים אחד המרכזים הבולטים של תיאטרון הפרינג' בישראל. בשלוש השנים האחרונות היה משכנו ההיסטורי סגור לציבור לצורך עבודות שיפוץ ושימור, והוא צפוי להיפתח מחדש בתחילת 2027.

במרכז הפסטיבל שמונה עבודות מקור קצרות, המחולקות לשני מסלולים ברחבי יפו העתיקה. בכל מסלול עובר הקהל בין ארבע יצירות המוצגות בחללים שונים, במהלך כשלוש שעות. בין המשתתפים בפסטיבל גם יעל פוליאקוב ואילן פלד, שיציגו במוצאי שבת את המופע "אוף אוף עוף אוף עוף אוף ברודווי", לצד יוצרים מתחומי המחול, התיאטרון והמוזיקה.

העבודות נעות בין זיכרון אישי והיסטוריה מקומית לבין זהות, מוות וטשטוש הגבולות בין המציאות לדמיון. ב"חַוְדֶ אלְ-אַסְמַאכּ" (בריכת הדגים), היוצרת אינאס אוסרוף אבו סייף הופכת את מסלול ההליכה היומיומי שלה ביפו לפעולה בימתית העוסקת בגוף, במקום ובזיכרון. בעבודה "תרשום", אמנית הדראג עליטה ווינטור מביאה אל גלריה בסמטת דגים מופע המחבר בין זיכרונות מביירות ומיפו, וב"בוא לקבר" יוצרת הילה גלוסקינוס מעין טקס היעלמות שבמרכזו שירים על מוות ופרידה. הרחובות, המבנים וההיסטוריה של יפו הופכים לחלק מהחומר שממנו עשויות היצירות.

במסלול השני מוצגות עבודות המשלבות מחול, סאונד ווידאו-ארט. "עוגנת" של מילה לוי היא עבודת מחול בליווי מוזיקה חיה, העוסקת במשיכה אל סכנה באמצעות דימויים של סירנה ומלח; "סול סיקר" של אביגיל רוז היא עבודת פרפורמנס ומיצב הבוחנת זיכרון דיגיטלי, מוזיקה וקבצים העוברים מיד ליד; ואילו האמן אסירמסי מוביל סיור וידאו-ארט בבית עתיק מהתקופה העות'מאנית, שבמהלכו נבחנות שכבות ההיסטוריה של יפו מנקודת מבט אישית.

במופע הסיום של פוליאקוב ופלד, שתי דמויות החולמות לעלות על הבמה מחפשות מחזה, ובתוך מאבקי קנאה ותחרות סצנות מוכרות מן התיאטרון מתערבבות בחייהן.

הפסטיבל מתקיים בניהולה של נועה שכטר ובאוצרותן של השחקניות והיוצרות מיה לנדסמן וג'וי ריגר. מטרתו להרחיב את גבולות הבמה המסורתית וליצור מפגש בין האמנים, הקהל והמרחב העירוני, לקראת חזרתו של התיאטרון לפעילות במשכנו המחודש.