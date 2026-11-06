"מסע שמרטין לותר קינג תכנן": משלחת נוצרית אפריקאית-אמריקאית הגיעה לישראל

מאות אנשי דת נוצרים מאפריקה מקהילות אפריקאיות בארה"ב הגיעו אתמול (חמישי) לישראל. עבורם, מדובר בהגשמת חזונו של ד"ר מרטין לותר קינג ל'עלייה דתית לרגל' לארץ הקודש, חזון שלא הספיק לממש. מוקדם יותר השבוע העניקו מנהיגי 'המועצה הנוצרית השחורה למען ישראל', המובילים את הקבוצה המיוחדת, תעודות הוקרה לשורד השבי אלקנה בוחבוט; לדניאל לישינסקי, אביו של ירון לישינסקי, שנרצח לצד שרה מילגרם בפיגוע הטרור בוושינגטון הבירה; ולהילה אביר, שאחיה לוטן נרצח בנובה.

"ד"ר קינג תכנן את המסע הזה עם 4,000 נוצרים אפרו-אמריקאים לנובמבר 1967, אנחנו יודעים את זה בזכות חליפת המכתבים בין דר' קינג וראשי הממשלה דאז דוד בן גוריון ולוי אשכול", אומר בקול עמוק הכומר דומיסני וושינגטון, המגדיר עצמו ציוני, במסיבת העיתונאים שנערכה בירושלים. "קשר המכתבים ביניהם החל בינואר 1967, אבל כמו שאתם יודעים, מלחמת ששת הימים שיבשה הכול. עד היום אנחנו מתמודדים עם ההשלכות של אותה מלחמה, שלישראל הייתה החוצפה לנצח בה ולהיות מוקעת מאז ככובשת, מושגים שנועדו להכפיש את ישראל. זה כמובן לא נכון.

לדברי וושינגטון, "ד"ר קינג חש שהביקור בישראל עלול להיות יותר מדי שנוי במחלוקת והוא החליט לדחות אותו לשנה אחר כך. הוא נרצח ברביעי לאפריל בשנה אחר כך, ולכן החלטנו לקרוא למסע הזה 'עסק שלא הסתיים'. דיברנו על זה במועצה, איך ההיסטוריה יכולה הייתה להיות שונה אם המסע הזה היה יוצא לפועל".

(סרטון הזמנה למסע)

התוכנית שאפתנית: להפוך את העלייה לרגל לארץ הקודש של הקהילות הנוצריות-שחורות בארה"ב למסורת, עם מאות אלפי משתתפים. המשלחת שהגיעה לישראל כוללת מלבד אנשי דת גם משפיענים, אנשי עסקים, ספורטאים ועוד. בהמשך השבוע הבא תיפגש המשלחת עם שר החוץ גדעון סער ותשתתף בחגיגות הסגד בטייל ארמון הנציב.

"העלייה באנטישמיות היא הגבוהה ביותר מאז ומעולם, אתם מכירים את המספרים, ואם מישהו צריך לעמוד לצד ישראל ולצד האחים והאחיות היהודים שלנו – זו הקהילה האפרו-אמריקאית והאפריקאית", קובע הכומר מייקל סטיבנס, תומך ותיק וקולני של ישראל וממובילי המועצה. "יש היסטוריה ארוכה ועשירה לקשר בין יהודים לקהילה האפרו-אמריקאית, לתנועה לזכויות האזרח. למשל הרב אברהם השל. 2 מתוך 3 לא שחורים שצעדו בסלמה היו יהודים. אנחנו מאמינים שיש תמיכה הולכת וגוברת בישראל בקרב הקהילה השחורה, ואנחנו עדים להצלחה בשנה האחרונה יותר מכל השנים שלפני כן".

קינג עצמו ביקר ב-1959 עם אשתו בארץ ישראל באזורים שהיו אז בשליטה ירדנית, כולל מזרח ירושלים אך מעולם לא ביקר במדינת ישראל. במסע המקורי שתכנן קינג לארץ הקודש הוא היה אמור לשאת דרשות בהר הזיתים בירושלים ומול הכינרת בכפר נחום, ומשם להמשיך לירדן.

הסירוב של קינג לממש את תכנית המסע כבר כשמלחמת ששת הימים הסתיימה נבע מהחשש הפוליטי של תמיכה בישראל, כפי שעולה מהקלטת סתר שביצע ה-FBI. בהקלטה שומעים את המנהיג האמריקאי השחור החשוב של המאה ה-20 אומר "אני פשוט חושב שזו תהיה טעות גדולה. אני לא חושב שאוכל לצאת ללא פגע", ומבקש משותפיו לדחות את המסע.

מנהיגי 'המועצה הנוצרית השחורה' נמצאים כבר במקום אחר לגמרי. החיבור בינם ובין ישראל והיהודים הוא דתי, פוליטי וחברתי. "גדלתי בקהילה היהודית, וביקרתי בישראל עשרות פעמים, הפעם הבאתי גם את בעלי שהוא גם כומר", אומרת ל'דבר' בגאווה המטיפה ברנדי גיבסון. "הקשר שלי לישראל עמוק, נולדתי סמוך להקמת המדינה, ואני מחויבת לקשר הזה".