מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות שיהיו קרות מהרגיל לעונה, סופות ברקים צפויות בצפון ובמרכז

היום (שבת) תחול ירידה בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ירד בצפון ובמרכזה, גשמים מקומיים צפויים בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות לאורך מישור החוף בדגש על החוף המרכזי והדרומי, ולשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. בלילה צפויים גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה, בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. עדיין קיים צפי להצפות מקומיות בערי מישור החוף ועדיין קיים צפי לשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח .

מחר מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון ובמרכז, ובשעות הבוקר עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות. עד שעות הצהריים קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף (בדגש על מישור החוף המרכזי והדרומי). משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.