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בריאות

חשש לזיהום בעקבות הגשם: משרד הבריאות הפיץ אזהרת רחצה בחופי הים התיכון

דבר
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עדכון אחרון: 07.11.2026 | 16:38
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בעקבות ירידת גשמים במישור החוף וחשש מזרימת מי נגר וניקוז לחופים, משרד הבריאות פרסם היום (שבת) אזהרה לציבור מפני רחצה בחופי הרחצה בים תיכון עד להודעה חדשה.

תגיות:
פעמון

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