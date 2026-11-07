בריאות חשש לזיהום בעקבות הגשם: משרד הבריאות הפיץ אזהרת רחצה בחופי הים התיכון דבר רסס צרו קשר עם המערכת: אימייל פייסבוק טוויטר עדכון אחרון: 07.11.2026 | 16:38 Share via Whatsapp שתפו צייצו open more שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו הגדירו את דבר כמועדף בגוגל נושאים קשורים: משרד הבריאותחופי היםחופי הרחצה בעקבות ירידת גשמים במישור החוף וחשש מזרימת מי נגר וניקוז לחופים, משרד הבריאות פרסם היום (שבת) אזהרה לציבור מפני רחצה בחופי הרחצה בים תיכון עד להודעה חדשה. תגיות: בריאותמשרד הבריאותחופי היםחופי הרחצהזיהום חופי Share via Whatsapp שתפו צייצו שלחו במייל העתיקו קישור הדפיסו