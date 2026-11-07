חשש לזיהום בעקבות הגשם: משרד הבריאות הפיץ אזהרת רחצה בחופי הים התיכון

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בעקבות ירידת גשמים במישור החוף וחשש מזרימת מי נגר וניקוז לחופים, משרד הבריאות פרסם היום (שבת) אזהרה לציבור מפני רחצה בחופי הרחצה בים תיכון עד להודעה חדשה.