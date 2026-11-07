לפחות 6 נרצחו ו-15 נפצעו בתקרית ירי המוני בכיכר מרכזית בקרקוב שבפולין

גבר חמוש פתח באש היום (שבת) בכיכר מרכזית בקרקוב, פולין, והרג לפחות 6 בני אדם ופצע לפחות 15. המשטרה הפולנית מסרה כי היורה הוא אזרח פולני. מדיווחים פולניים עולה כי הוא החל בירי מרכב, באמצעות נשק צבאי ולאח מכן ירד מהרכב. הוא לבש מדים צבאיים ונמצאו עליו כלי נשק נוספים ותחמושת.

היורה נעצר לבסוף לאחר חילופי אש עם המשטרה, בה נפצעו לפחות 2 שוטרים. שר הפנים של פולין, מרצ'ין קיירווינסקי, מסר כי מצבו של אחד השוטרים שנפצעו הוא אנוש. לדבריו, השוטר נפגע משלושה קליעים ועובר ניתוח בבית החולים. עוד הוסיף כי "שוטרים בקרקוב סיכנו את חייהם כדי להתערב באירוע, באופן מיידי. בזכות פעולתם ההרואית, התוקף נעצר במהירות".

גם ראש ממשלת פולין דונלד טוסק ונשיא פולין קרול נברוצקי התייחסו לאירוע, שלחו את תנחומיהם לנפגעים ואמרו כי יפעלו בנדון.