היסטוריה בגאורגיה: פנינה ארונוב היא אלופת העולם הישראלית הראשונה ב-MMA

פנינה ארונוב זכתה היום (שבת) במדליית הזהב באליפות העולם ב-MMA בטביליסי שבגאורגיה, לאחר שניצחה בגמר את איישה שמודקובה מצ'כיה. ארונוב (עד 56.7 ק"ג), הפכה לאלופת העולם הישראלית הראשונה אי פעם, כאשר השלימה שבוע מרשים עם חמישה ניצחונות בחמישה קרבות.

הניצחון בגמר חתם הופעה מרשימה במיוחד של ארונוב, שסיימה שלושה מקרבותיה בהכנעה וניצחה בשניים נוספים בהחלטת שופטים פה אחד. גם בקרב על התואר העולמי הפגינה ארונוב את יכולת ההכרעה שלה, כשבסיבוב השלישי ביצעה הכנעת קימורה שהעניקה לה את הזהב ואת ההישג המשמעותי ביותר בתולדות ענף ה-MMA בישראל.

את דרכה לתואר פתחה בניצחון על יריבה מרוסיה בהחלטת שיפוט אחידה. בשמינית הגמר הכניעה כבר בסיבוב הראשון את אלופת אפריקה מזמביה, וברבע הגמר גברה על שרה קרני מאירלנד בהכנעה בסיבוב השני. בחצי הגמר ניצחה את אליזבטה קובאלבה מרוסיה בהחלטת שופטים פה אחד, והיום השלימה את המשימה עם ניצחון חמישי ומדליית הזהב.

לצד ההצלחה בזירה, ארונוב התמודדה במהלך האליפות גם עם התנהגות בלתי ספורטיבית מצד יריבותיה מזמביה ומאירלנד, שסירבו ללחוץ את ידה לאחר שהפסידו לה, אף שניגשה אליהן ביוזמתה.

עידו פריינטה, נשיא איגוד ה-MMA בישראל בירך בסיום הקרב: "פנינה מראה לכל העולם מה היא העוצמה הנשית שמגיעה מהמדינה שלנו! אלופה עולם ראשונה בהיסטוריה לאיגוד ה-MMA בישראל. 5 קרבות ב-5 ימים. אחת התחרויות הקשות ביותר בעולם. פנינה כל האיגוד וכל עם ישראל גאה בך".

אריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות 'אילת' לענפי הספורט שאינם אולימפיים הוסיף: "פנינה ארונוב אלופת העולם. כמה גאווה יש במשפט הזה. חמישה קרבות, חמישה ניצחונות ושלוש הכנעות, כולל בגמר, הם הישג אדיר של ספורטאית שהגיעה לרגע האמת והוכיחה שהיא הטובה בעולם. גם מול ההתנהגות הבלתי ספורטיבית שחוותה, פנינה שמרה על הדרך שלה וסיימה את האליפות בפסגת הפודיום. זהו יום היסטורי לענף ה-MMA בישראל ורגע מרגש לספורט הישראלי כולו. ברכות לפנינה, למאמנים, לצוות המקצועי ולאיגוד על העבודה הקשה שהובילה לזהב הזה.