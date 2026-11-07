דניאלה פלג היא אלופת הארץ בגלישת רוח: "שמחה שהצלחתי להראות רמה גבוהה"

דניאלה פלג (הפועל שדות ים) הוכתרה היום (שבת) לאלופת ישראל לנשים בגלישת רוח בדגם האולימפי iQ פויל, בסיום האליפות שנערכה במועדון השייט מכמורת. "פעם ראשונה שאני אלופת ישראל לבוגרות", אמרה פלג בסיום. "אמנם עשינו יום שיוטים אחד אבל אני שמחה שבאתי והצלחתי להראות רמה גבוהה ובסוף גם לנצח את התחרות".

תמר שטיינברג (הפועל שדות ים), אלופת העולם ואלופת אירופה המכהנת, סיימה במקום השני, ושרון קנטור (מועדון השייט מכמורת עמק חפר), סגנית האלופה האולימפית מפריז, זכתה במדליית הארד.

היום האחרון של האליפות נפתח עם רוחות חלשות, והגולשות יצאו למים לקראת ארבעת השיוטים המכריעים. אלא שאז התממשה התחזית וסופת רעמים וברקים נכנסה, והשיוטים בוטלו. כך נקבעו התוצאות הסופיות לפי השיוטים שנערכו אתמול.

פלג הייתה הגולשת היציבה ביותר במים לאורך התחרות. היא ניצחה בשניים מתוך חמשת השיוטים, וסיימה ארבעה מהם בשלישייה הראשונה. מאחוריה התחלפו המקומות בצמרת שוב ושוב לאורך היום: שטיינברג פתחה בעוצמה עם ניצחון בשיוט השני, שחר טיבי (המרכז לחינוך וספורט ימי אילת), אלופת העולם 2023, ניצחה בשיוט השלישי, וקנטור, שפתחה חלש יחסית, טיפסה בהדרגה וחתמה את היום בניצחון בשיוט האחרון. בסיום הייתה שטיינברג במרחק נקודה אחת בלבד מפלג, קנטור השלימה את הפודיום וטיבי סיימה רביעית. כך פלג, שהייתה סגנית האלופה בשנה שעברה, שמה סוף לרצף של שטיינברג, שזכתה בתואר בשלוש השנים האחרונות.

מקדמות מודעות לסרטן השד

השנה היוותה אליפות ישראל לנשים את האירוע המסכם של חודש המודעות לסרטן השד של עמותת 'אחת מתשע'. פלג התייחסה לשיתוף הפעולה: "שיתוף הפעולה עם עמותת 'אחת מתשע' לגילוי מוקדם של סרטן השד הוא מרגש, ולי באופן אישי מאוד חשוב לייצג ולהביא למודעות ערכים נוספים במסגרת הספורט. אני מאחלת לעוד שיתופי פעולה כאלה בעתיד".

לאורך התחרות גלשו המתחרות עם סמל הסרט הוורוד על המפרשים, כדי להגביר את המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת לזיהוי סרטן השד. העמותה פועלת מאז 1994 ומעניקה תמיכה וסיוע לנשים המתמודדות עם סרטן השד ולבני משפחותיהן, לצד פעילות להעלאת המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם, שמציל חיים.

טלי רוזין, מנכ"לית עמותת 'אחת מתשע': "התרגשתי ממש לראות את האלופות האלה לובשות ורוד. אני בטוחה שנשים צעירות חדורות מטרה ומודעות לגופן ולבריאותן, יכולות לשמש דוגמא למופת לנשים, שכולן צריכות להכיר את גופן ולהיות מודעות לכל שינוי בו, כי 'גילוי מוקדם מציל חיים' הוא לא רק סיסמא. הוא עובדה בשטח".

האליפות התקיימה בחסות מון פלטין, שהצטרפה השנה כנותנת החסות של אליפות ישראל לנשים ושל פעילות עמותת 'אחת מתשע'.