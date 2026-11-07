נתניהו קורא לממשלת אחדות של גוש הימין ו"המפלגות הציוניות"; איזנקוט: "ספין עלוב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא להקמת ממשלת אחדות בסרטון שפרסם הערב (מוצאי שבת) ברשתות החברתיות. עם זאת בהצעתו איננו מוותר נתניהו על שלמות הגוש שבראשות וקורא "להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי וכל המפלגות הציוניות שרוצות לשמור על המדינה שלנו". יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט הגיב לדברים: "מי שפילג, שיסע וסכסך את החברה הישראלית נשמע אומר את המילה ״אחדות״ רק כשהוא מבין שימיו בתפקיד ספורים. אחדות היא ערך חשוב לישראל, נתניהו פעל באופן שיטתי ונחוש נגדה גם בזמן המלחמה הקשה בתולדותינו".

בדברי נתניהו, הוא יצא נגד הניסיון, לכאורה, להקים ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות: "כבר בשבוע הקרוב, יש מי שמתכוון להשביע בבהילות ממשלה עם תומכי טרור. להקים ממשלה במדינת ישראל עם אלה שחותרים לחסל את מדינת ישראל, עם אלה שרוצים להקים על חורבותיה את מדינת פלסטין. וכולנו יודעים את האמת. ממשלה שתלויה בתומכי חמאס לא תילחם בחמאס, ממשלה שתלויה בשונאי היהדות לא תשמור על ישראל כמדינה יהודית. ממשלה שתלויה באיסלאם הקיצוני לא תילחם באיסלאם הקיצוני. ממשלה כזו לא תסיר את האיום הקיומי מאיראן, היא לא תגן על חיילינו הגיבורים בעזה ובלבנון כששליש מחבריה מכנים את חיילי צה"ל פושעי מלחמה ומהללים את מרצחי הנוחבה וחיזבאללה. ממשלה כזו שתלויה באיסלאמיסטים תפרק את מדינת ישראל מבפנים, כפי שקורה במדינות אירופה, והרבה יותר גרוע מזה".

בקריאתו להקמת ממשלת אחדות אמר: "יש רק ברירה אחת, לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית. ממשלת אחדות לאומית תסיר לצמיתות את האיום הגרעיני מאיראן, תשמור על ישראל כמדינה יהודית, ותביא לאחדות בתוכנו. אני קורא לכולם לגלות אחריות בשעה מכרעת זו. זהו צו השעה, זהו צו הקיום שלנו".

איזנקוט: "נתניהו הקים ממשלות אחדות ותמיד פעל נגדן מבפנים"

בתגובה לדברי נתניהו, השיב איזנקוט: "נתניהו הקים ממשלות אחדות וחירום ותמיד פעל נגדן מבפנים. הוא מעולם לא עמד בהסכם שהוא חתום עליו עם שותפים פוליטיים והקים את ממשלת השבעה באוקטובר עם איתמר בן גביר כשר בכיר, בניגוד להבטחה שלו עצמו". עוד הוסיף: "כראש ממשלת המחדל שנכשל בפירוק שלטון חמאס והצטיין רק בפירוק החברה הישראלית – הוא ממשיך הערב לזרוע הרס תוך שימוש ציני בערך שתמיד פעל נגדו: אחדות".

בדבריו הדגיש איזנקוט שוב כי יהיה מוכן להקים ממשלה עם מי שיסכימו לתנאיו, בהם מיטוט החמאס. הוא הדגיש כי אם נתניהו ומפלגתו מעוניינים באחדות, עליהם להיפרד משותפיהם הקיצוניים: "לעניינו של דבר: אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב״אחדות״ ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט. עד אז – זהו ספין עלוב ותו לא".

גולן: "רוצים שותפות עם החרדים. הם צריכים להתגייס ולהשתלב"

מוקדם יותר הערב, פרסם יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן רשומה ברשת החברתית X ובה הביע נכונות להקמת ממשלה בשותפות עם המפלגות החרדיות. "אנחנו לא מחפשים להעניש את החרדים. אנחנו רוצים שותפות עם הציבור החרדי, אבל שותפות אמיתית מחייבת אחריות הדדית", כתב גולן. "צריך לגייס חרדים. וצריך להרחיב את ההשתלבות בתעסוקה ולהבטיח שכל ילד בישראל יקבל את הכלים להתפרנס בכבוד. מעמד הביניים לא יכול להמשיך לשאת לבדו בנטל הכלכלי והביטחוני".

גולן הדגיש כי היחס עם החרדים צריך להיות כזה של שותפות: בניגוד לנתניהו, אנחנו לא נלך עד בני ברק או מאה שערים. מי שרוצה שותפות איתנו יצטרך לפגוש אותנו ברמת גן". את ההדדיות הנדרשת הסביר גולן: "בדיוק כפי שאנחנו מכבדים את אורח החיים החרדי, אנחנו מצפים שיכבדו גם את שלנו. ברשויות שלנו צריך להיות אפשר ללכת לבלות בשבת, לשתות קפה, ורחמנא ליצלן, גם להגיע לשם בתחבורה ציבורית".