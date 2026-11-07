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בחירות 2026

הרצוג הטיל על גדי איזנקוט את המנדט להרכבת הממשלה

הנשיא מסר כי בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפני נשיא המדינה סיעות הכוללות 67 חברי כנסת על יו"ר מפלגת 'ישר' להרכבת הממשלה - מרגע הודעה יהיו לו 28 ימים לעמוד במשימה | איזנקוט: "זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכול כדי שנהיה ראויים".

הנשיא הרצוג ויו"ר מפלגת 'ישר' איזנקוט (צילום: ארנון בוסני)
הנשיא הרצוג ויו"ר מפלגת 'ישר' איזנקוט (צילום: ארנון בוסני)
דבר
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עדכון אחרון: 07.11.2026 | 21:31
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נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (מוצאי שבת) כי סיים את סבב ההתייעצויות והודיע כי יטיל על גדי איזנקוט את תפקיד מלאכת הרכבת הממשלה. מעמד הטלת המנדט, יתקיים מחר בשעה 17:00 בבית הנשיא. איזנקוט הגיב להודעת הנשיא: "זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכול כדי שנהיה ראויים".

הנשיא מסר כי בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפני נשיא המדינה סיעות הכוללות 67 חברי כנסת על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להרכבת הממשלה. סיעות הכוללות 46 חברי כנסת המליצו על ראש הממשלה ויו״ר ׳הליכוד׳, ח״כ בנימין נתניהו. עוד פירט הנשיא כי סיעה שכוללת שבעה חברי כנסת בחרו שלא להמליץ על אף אחד – מדובר כמובן על סיעת יהדות התורה.

מרגע הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת הנבחר, יעמדו לרשותו, על פי חוק יסוד: הממשלה, 28 ימים להרכיב ממשלה חדשה בישראל. במצב שבו תידרש ארכה לתהליך, בסמכות נשיא המדינה להעניק ארכה של עד 14 ימים נוספים על פי החוק.

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פעמון

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