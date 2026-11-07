הרצוג הטיל על גדי איזנקוט את המנדט להרכבת הממשלה

נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (מוצאי שבת) כי סיים את סבב ההתייעצויות והודיע כי יטיל על גדי איזנקוט את תפקיד מלאכת הרכבת הממשלה. מעמד הטלת המנדט, יתקיים מחר בשעה 17:00 בבית הנשיא. איזנקוט הגיב להודעת הנשיא: "זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכול כדי שנהיה ראויים".

הנשיא מסר כי בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפני נשיא המדינה סיעות הכוללות 67 חברי כנסת על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להרכבת הממשלה. סיעות הכוללות 46 חברי כנסת המליצו על ראש הממשלה ויו״ר ׳הליכוד׳, ח״כ בנימין נתניהו. עוד פירט הנשיא כי סיעה שכוללת שבעה חברי כנסת בחרו שלא להמליץ על אף אחד – מדובר כמובן על סיעת יהדות התורה.

מרגע הטלת מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת הנבחר, יעמדו לרשותו, על פי חוק יסוד: הממשלה, 28 ימים להרכיב ממשלה חדשה בישראל. במצב שבו תידרש ארכה לתהליך, בסמכות נשיא המדינה להעניק ארכה של עד 14 ימים נוספים על פי החוק.