הרצוג יטיל היום את המנדט על גדי איזנקוט; המגעים להקמת הממשלה נמשכים

נשיא המדינה יצחק הרצוג יטיל היום (ראשון) על יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, את מלאכת הרכבת הממשלה ה-38. המעמד צפוי להתקיים בשעה 17:00 בבית הנשיא בירושלים, לאחר שהרצוג הודיע אמש לאיזנקוט על החלטתו, בתום סבב ההתייעצויות עם סיעות הכנסת ושיחות נוספות שקיים עם ראשי המפלגות.

איזנקוט הגיב להודעת הנשיא וכתב ברשת X: "זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכול כדי שנהיה ראויים". ביום שישי הודיע כי המגעים בין מפלגות גוש השינוי הביאו ל"התקדמות משמעותית" ול"פריצות דרך", אך לא פירט מהן ההסכמות שהושגו.

על פי הודעת בית הנשיא, 67 חברי כנסת המליצו להטיל את הרכבת הממשלה על איזנקוט, לעומת 46 שהמליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו. שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה לא המליצו על אף מועמד. במהלך סוף השבוע נועד הרצוג בנפרד עם איזנקוט ועם נתניהו, ועדכן אותם בכוונתו.

למרות יתרונו במספר הממליצים, איזנקוט עדיין אינו מחזיק ברוב קואליציוני מוסכם. ארבע מפלגות גוש השינוי ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו – מחזיקות יחד ב-48 מנדטים. יתר הממליצים עליו הם חברי הכנסת של רע"ם והרשימה המשותפת, בעוד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתנגד להקמת ממשלה שתישען על הימנעותן.

המגעים להקמת הממשלה

ביום שישי הודיע ליברמן כי הוא מוכן להתפשר גם בנושא חוק הגיוס, כדי לאפשר הקמת ממשלה ללא נתניהו. "האחריות הלאומית מחייבת אותנו לקבל החלטות קשות ולהיות מוכנים לפשרות כואבות", כתב. עם זאת, הוא הבהיר כי ישראל ביתנו תצביע נגד ממשלת מיעוט שתישען על המפלגות הערביות. שינוי עמדתו בסוגיית הגיוס עשוי לפתוח אפשרות להידברות עם המפלגות החרדיות, אך טרם דווח על הסכמות שיאפשרו את הצטרפותן לקואליציה.

איזנקוט הציג ארבעה עקרונות שעליהם תתבסס הממשלה שהוא מבקש להקים: הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות לכל והכרה בחמאס כארגון טרור, לצד התחייבות לפירוק כוחו הצבאי והשלטוני. לדבריו, כל מפלגה או חבר כנסת שיסכימו לעקרונות יוכלו להצטרף לממשלה עם הקמתה או בהמשך כהונתה.

במוצאי שבת קרא נתניהו להקמת ממשלת אחדות שתכלול את מפלגות גוש הימין ומפלגות ציוניות נוספות, והזהיר מפני הקמת ממשלה שתסתמך על תמיכת המפלגות הערביות. איזנקוט דחה את הקריאה ואמר כי נתניהו משתמש במושג "אחדות" רק משום שהבין שימיו בתפקיד ספורים. לדבריו, נתניהו פעל בעבר נגד ממשלות אחדות שבהן השתתף.

מרגע שהנשיא יטיל על איזנקוט את מלאכת הרכבת הממשלה, יעמדו לרשותו 28 ימים להשלמת המשימה, בהתאם לחוק יסוד: הממשלה. אם יידרש זמן נוסף, הנשיא רשאי להעניק לו ארכה של עד 14 ימים. הכנסת ה-26 צפויה להישבע ביום שלישי הקרוב.