בן 18 נעצר בחשד שירה לעבר בית עסק בסחנין; אקדח נתפס ברשותו

צעיר בן 18, תושב סחנין, נעצר הלילה (בין שבת לראשון) בחשד שביצע ירי לעבר בית עסק בעיר. לפי הודעת המשטרה, שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב הגיעו לזירה בעקבות דיווח על הירי, ואיתרו את החשוד בתוך דקות, כשאקדח ברשותו.

המעצר בוצע סמוך לחצות, במהלך פעילות של כוחות המשטרה ומג"ב בסחנין. עם קבלת הדיווח על הירי נפרסו הכוחות בצירים הסמוכים למקום, איתרו את החשוד ועצרו אותו. האקדח שנתפס הועבר לידי המשטרה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, והוא צפוי להיות מובא היום לבית משפט השלום בעכו, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

לפי נתוני המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-770 אמצעי לחימה, במסגרת הפעילות נגד הפשיעה האלימה והחזקת נשק בלתי חוקי.