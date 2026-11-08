נעצרו 14 אזרחים זרים ושלושה פלסטינים שהפגינו ליד רמאללה; נשקל גירושם של האזרחים הזרים

14 אזרחים זרים ושלושה פלסטינים נעצרו אתמול (שבת) בחשד להפרת סדר ולהפרת הוראה חוקית סמוך לכפר ראס כרכר, באזור רמאללה שבגדה המערבית. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. בתום חקירתם הועברו פרטיהם של האזרחים הזרים לרשות האוכלוסין וההגירה, לצורך קיום שימוע ובחינת האפשרות לגרשם מישראל.

לפי הודעת המשטרה, כוחות צה"ל ומג"ב הוזעקו לאזור בעקבות דיווח על הפרת סדר, ועיכבו את 17 החשודים. בהמשך הגיעו למקום גם שוטרי תחנת מודיעין עילית, והעצורים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה טוענים כי במסגרת החקירה, שנערכה בשיתוף דסק הזרים ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, עלה חשד שהאזרחים הזרים הגיעו לאזור במטרה לעורר עימותים ולייצר קמפיינים תקשורתיים נגד ישראל. עוד נטען כי כמה מהחשודים תומכים בתנועת החרם על ישראל (BDS) ובארגונים נוספים שהמשטרה מגדירה כאנטי-ישראליים.

לדברי המשטרה, חומרי החקירה בעניינם של 14 האזרחים הזרים הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, בתיאום עם משרד החוץ, לצורך שימוע והחלטה על הרחקתם מהארץ. בהודעת המשטרה לא נמסר אם כבר התקבלה החלטה בעניינם או אם הוגשו כתבי אישום. חקירתם של שלושת החשודים הפלסטינים נמשכת.