23 פצועים בשתי תאונות דרכים באיילון ובאשקלון; נהג מיניבוס נפצע קשה

23 בני אדם נפצעו בשתי תאונות דרכים שאירעו אמש (שבת) והבוקר (ראשון) בכביש איילון ובאשקלון. בתאונה בין אוטובוס למיניבוס בכביש 20, סמוך למחלף רוקח בתל אביב, נפצעו הבוקר 17 בני אדם, בהם נהג המיניבוס, גבר כבן 50, שנפצע באורח קשה, וצעירה בת 17 שנפצעה באורח בינוני. 15 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. כך נמסר ממד"א.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 08:48. צוותי הרפואה שהגיעו למקום העניקו טיפול לפצועים, שפונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב, וולפסון בחולון ושיבא בתל השומר. נהג המיניבוס נלכד ברכבו וחולץ תוך כדי טיפול רפואי.

פרמדיק מד"א לוי וחובשי רפואת החירום מידן בן יואש ויהונתן כהן סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים בין מיניבוס לאוטובוס. האוטובוס היה עם פגיעות פח בחלקו הקדמי ושמשה מנופצת והמיניבוס בסמוך. נהג המיניבוס היה לכוד כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלות בראש ובגפיים".

לדבריהם, במהלך החילוץ העניקו לנהג טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים. "צעירה בת 17 נפצעה באורח בינוני וסבלה מחבלות בגפיים ושאר הנוסעים התהלכו כשהם סובלים מחבלות קלות בגופם. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים".

מבית החולים איכילוב נמסר כי שמונה מפצועי התאונה הגיעו לחדר המיון ולמיון הילדים בבית החולים דנה-דואק. בהודעת בית החולים נמסר כי שישה מהמטופלים הם נערות, וכי נהג מיניבוס מטופל בחדר הטראומה כשמצבו מוגדר בינוני. זאת, לאחר שבמד"א העריכו את מצבו של הנהג כפצוע קשה.

בתאונה נוספת שאירעה אמש בשדרות יצחק רבין באשקלון, נפצעו שישה בני אדם בהתנגשות בין שני כלי רכב. צעירה בת 23 נפצעה באורח בינוני וחמישה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו להמשך טיפול בבית החולים.

ד"ר שהם יחזקאל, רופאה מתנדבת באיחוד הצלה, והחובשים חנן קדוש ותהילה כהן סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. הענקנו בזירה טיפול רפואי לשישה פצועים, בהם צעירה בת 23 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. לאחר מכן הם פונו להמשך טיפול בבית החולים".