עבד אבו שחאדה, עיתונאי ופעיל בל"ד שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר, ישוחרר ממעצר

העיתונאי ופעיל מפלגת בל"ד עבד אבו שחאדה שוחרר הבוקר (ראשון) ממעצר תוך התחייבות להופיע לחקירה אם יידרש. אבו שחאדה נעצר ביום שלישי האחרון בלילה בחשד למגע עם סוכן חוץ, כך אמר ל'דבר' פרקליטו עו"ד יגאל דותן.

עוד הוסיף דותן כי מעצרו של אבו שחאדה והחיפוש בביתו לא היו חוקיים בשל העובדה שהמשטרה לא הציגה את האישורים הנדרשים לחקירת עיתונאי ולחיפוש בחפציו.

אבו שחאדה אמר לאחר שחרורו: "אני מודה לכל המתייצבים לצדי, ערבים, יהודים וזרים, וכן לצוות עורכי הדין, לצוות מרכז עדאלה ולכל מי שהשתתף בדיון בבית המשפט. זה לא מובן מאליו וזה מראה דרך אחרת ממה שאנחנו רואים כל הזמן".

אבו שחאדה הוסיף: "בימים אלה אנחנו צריכים לדבר על עתיד טוב – כי בין הנהר לים יש יהודים וערבים ואנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. זו הדרך שאנחנו צריכים לעשות, דווקא בפני האירוע הזה: אסור לנו לפחד, אנחנו חייבים להציע אלטרנטיבה. הדרך שלנו מבוססת על שיוויון לכולם – אנחנו חייבים להמשיך, אסור לנו להפסיק, והכי חשוב: אסור לנו לפחד, הם רוצים אותנו מפוחדים. נמשיך במאבק שלנו למען הצדק והשוויון לכולם".

ח״כ עופר כסיף (חד"ש) התייחס לשחרור אבו שחאדה: "‏מעצרו הנפשע של חברי עבד הוא עוד נדבך במסכת הרדיפה הפוליטית של מתנגדי השלטון בכלל ושל הערבים שבהם בפרט. כמו במקרה של עבד, כך בעניין "גניבת הבחירות": שקרים, איומים, הסתה בשירות הצורר ובביצועו של עבדו הנרצע זיני. ‏לכו!"