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בחירות 2026

ליברמן: "ניתן להתפשר עם החרדים על בסיס חוק הגיוס שהצעתי ב-2018"

יו"ר 'ישראל ביתנו' הבהיר כי לא ייתן יד להקמת ממשלה עם המפלגות הערביות שלתפיסתו "תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון" | הוא התייחס לאפשרות של ישיבה עם החרדים: "כדי למנוע בחירות נוספות ולשים קץ לעידן נתניהו, צריך לגלות גמישות"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן (צילום ארכיון: טל גל/ פלאש 90)
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן (צילום ארכיון: טל גל/ פלאש 90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 08.11.2026 | 14:48
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יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן מבהיר היום (ראשון) כי יהיה מוכן לשבת בממשלה עם המפלגות החרדיות, אם ינוסח חוק שירחיב את גיוס החרדים. הוא הציע לבסס חוק חדש על חוק הגיוס שהוא עצמו הציע ב-2018 והדגיש: "אני עדיין סבור שהמודל הנכון הוא חוק גיוס לכולם. יחד עם זאת, לנוכח תוצאות הבחירות, עלינו לבחון אפשרויות להגיע להסכמות, גם על בסיס מתווים שגובשו בעבר".

ליברמן תקף את מי שביקרו אותו על שקילת השותפות עם החרדים וטען כי העמדה הזו מובילה לאפשרות של שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. "מי שתוקף אותי על הניסיונות להגיע להבנות עם המפלגות החרדיות, נמנה עם אותם אנשים שמעדיפים להקים ממשלה הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת", הוא טען. "אני רוצה להבהיר באופן חד-משמעי: זה לא יקרה. לא אתן יד להקמת ממשלה כזאת, שלתפיסתי תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון".

כ"ץ: "מול ניסיונות איראן לפגוע בישראל – חייבים להיות מאוחדים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נאם בטקס לציון 70 שנים למבצע 'קדש' והתייחס למציאות הביטחונית של מדינת ישראל והשלכותיה: "איראן מנסה לחדש את מאמציה להשגת נשק גרעיני – לצד מאמצים חמורים נוספים שמעמידים את מדינת ישראל בסכנה ממשית. לא נוכל להשלים עם איומים אלה".

שר הביטחון ישראל כ&quot;ץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין (צילום ארכיון: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת)
שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין (צילום ארכיון: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת)

נוכח מציאות ביטחונית זו, קרא כ"ץ לאחדות: "לקראת המשימות הגדולות שעוד לפנינו, אנחנו חייבים להיות מאוחדים – זה זמן של אחדות, של אחריות ושל ערבות הדדית". יש לציין כי שר הביטחון, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים נוספים בגוש הימין, קוראים לאחדות בית שאת נוכח הענקת המנדט להרכבת הממשלה ליו"ר 'ישר' גדי איזנקוט.

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