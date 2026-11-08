משרד הבריאות והמשטרה מזהירים: סם מסוכן נמצא ב"טיפות גת" המשווקות כמוצר טבעי

משרד הבריאות ומשטרת ישראל פרסמו היום (ראשון) אזהרה לציבור מפני מוצרים המשווקים תחת השם "טיפות גת" ומוצגים כמוצרים טבעיים, לאחר שבבדיקות מעבדה של מוצרים שנתפסו התגלה כי הם מכילים מתאמפטמין. מדובר בסם סינתטי מסוכן, בעל פוטנציאל התמכרות גבוה, שצריכתו עלולה לסכן חיים.

על פי הודעה משותפת של אגף האכיפה והפיקוח במשרד הבריאות והמשטרה, הרשויות זיהו שיווק והפצה של סמים במסווה של תכשירים המופקים לכאורה מצמח הגת. בבדיקות שנערכו למוצרים שנתפסו אותר מתאמפטמין, אף שהם שווקו לציבור כמוצרים טבעיים.

במשרד הבריאות ובמשטרה מדגישים כי מעבר לסכנות הכרוכות בצריכת הסם עצמו, שיווקו תחת מעטה של מוצר טבעי עלול להוביל לכך שאנשים יצרכו אותו בלי להיות מודעים לחומר המסוכן שנמצא בו. הרשויות הגדירו את התופעה כחמורה במיוחד, בשל הסיכון הבריאותי המשמעותי הנשקף לצרכנים.

עוד הבהירו הרשויות כי גם מיצויים ותכשירים המכילים חומרים שמקורם בצמח הגת, ובהם טיפות, משקאות וכמוסות, נכללים בפקודת הסמים המסוכנים. בהתאם לכך, הפקתם, שיווקם וצריכתם אסורים על פי חוק.

בעקבות הממצאים קראו משרד הבריאות והמשטרה לציבור להימנע מרכישה ומצריכה של מוצרים המשווקים כתכשירים המופקים מצמח הגת, לרבות אלה הנמכרים בשם "טיפות גת". כמו כן, ביקשו הרשויות לדווח לגורמי האכיפה על כל חשד לשיווקם או להפצתם של מוצרים אלה.