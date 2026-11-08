המדינה תקצה עד 35 מיליון ש"ח לביטוחי הפלחה: סבסוד של עד 80% בדרום

משרד החקלאות וביטחון המזון פרסם את מתווה התמיכה בביטוחי הפדיון ונזקי הטבע למגדלי הפלחה לעונת 2026–2027. לפי המתווה, המדינה תקצה עד 35 מיליון שקלים לסבסוד הביטוח, בשיעור של עד 80% מעלותו באזורים שמדרום לקו הבצורת. מעבר להגנה הכלכלית על החקלאים, התמיכה נועדה להבטיח את המשך עיבוד הקרקעות, בעיקר בנגב ובאזורים שבהם החקלאות תלויה כמעט לחלוטין בגשמים.

המתווה החדש הוא המשך ושדרוג של מודל התמיכה שגובש בשנים האחרונות בשיתוף משרד החקלאות, משרד האוצר, קנט וארגון עובדי הפלחה. הוא נועד לסייע למגדלי החיטה, השעורה ושיבולת השועל להתמודד עם שניים מהסיכונים המרכזיים בענף: פגיעה ביבולים בשל תנאי מזג האוויר ותנודות במחירי התוצרת החקלאית. ההרשמה לביטוח לעונה הקרובה כבר החלה.

לפי המתווה, המדינה תשתתף במימון פרמיות הביטוח בשיעור דיפרנציאלי, בהתאם לרמת הסיכון הגיאוגרפית. מגדלים באזורים שמדרום לקו הגשם, או "קו הבצורת", יהיו זכאים לסבסוד של עד 80% מעלות הביטוח. מגדלי פלחה באזור בית שאן יהיו זכאים לסבסוד של עד 65% מעלות הביטוח, ומגדלים בשאר אזורי הארץ ל-40%. בסך הכול יעמוד היקף התמיכה הממשלתית בביטוחי החיטה על עד 35 מיליון שקלים.

חשיבות התמיכה מתחדדת לנוכח הנזקים שספג הענף בשנים האחרונות. בשלוש עונות הגידול האחרונות הסתכמו נזקי מגדלי הפלחה המבוטחים בכ-100 מיליון שקלים, מתוכם כ-80 מיליון שקלים שולמו כפיצויים במסגרת ביטוח ההכנסה והפדיון. נתונים אלה ממחישים את היקף הסיכון הכלכלי בענף ואת התפקיד שממלא הביטוח ביכולתם של החקלאים להמשיך ולזרוע גם לאחר עונות קשות.

מגדלי הפלחה בנגב: "אם אין תמיכה של המדינה, אין טעם לזרוע"

עבור מגדלי הפלחה בנגב, התמיכה בביטוח היא לעיתים ההבדל בין עיבוד הקרקע לבין ויתור על הזריעה. ענף הפלחה מבוסס ברובו על חקלאות בעל, כלומר גידולים הנשענים על מי הגשמים, ולכן חשוף במיוחד לשנות בצורת ולעצירת גשמים. באזורי הדרום, שבהם כמות המשקעים נמוכה ולא יציבה, הסיכון הכלכלי גבוה במיוחד. קו הבצורת מוגדר בישראל לפי משרד החקלאות והשירות המטאורולוגי כקו גיאוגרפי שבו ממוצע המשקעים השנתי עומד על 200 מילימטרים גשם. קו זה מהווה את סף הכדאיות הכלכלית לגידולי פלחה (גידולי בעל) ללא השקיה מלאכותית.

אחיקם שלף, מנהל החקלאות בקיבוץ אורים, מתאר את הפער בין עלויות הגידול לבין ההכנסה האפשרית באזורים הצחיחים: "עלות התחזוקה והזריעה של דונם חיטה היא סביב 250–300 שקלים. באזור שמתחת לקו הבצורת אין גשם, והסיכוי שתעבור שם את ה-150 שקלים לדונם בחיטה, בלי השקיה, נמוך. חקלאי משקה רק שטחים שבהם בשנה שעברה היה גידול ירקות. אין מה להשקות חיטה על שטח שהיה בו חיטה, אין בזה כלום".

לדברי שלף, מרבית שטחי הפלחה באזור הם גידולי חיטה על חיטה או שעורה, והכדאיות הכלכלית של זריעתם תלויה במידה רבה ברשת הביטחון שמספקת המדינה. "רוב השטחים שלנו הם שטחי חיטה או שעורה ונמצאים מתחת לקו שבו יש אפשרות להשקיה בגשם. אם אין ביטוח הכנסה, אין תמיכה של המדינה, אין טעם לזרוע".

שלף מדגיש שמעבר לחשיבות הכלכלית הישירה למגדלים, התמיכה משרתת מטרה רחבה יותר: "התמיכה מאפשרת לשמור על השטחים הפתוחים מעובדים, מפני שהיא מייצרת כדאיות לעיבוד שלהם", הוא מסביר.

לא רק נזקי טבע: ביטוח שנועד להגן גם מפני ירידה בהכנסות

המודל הנהוג בשנים האחרונות משקף שינוי בתפיסת הביטוח החקלאי. בעבר התמקדה התמיכה הממשלתית בעיקר בביטוח מפני נזקי טבע מוגדרים ונקודתיים, כמו קרה, ברד, סערות ושיטפונות. בשנים האחרונות התפתח מודל משולב, הכולל גם ביטוח הכנסה או פדיון, שנועד להגן על החקלאים לא רק מפני פגיעה פיזית בגידולים, אלא גם מפני ירידה בהכנסות בשל תנודות בשוק.

במסגרת התוכנית, קנט, בשיתוף המדינה וארגון עובדי הפלחה, מאפשרת למגדלים לבטח את גידולי החיטה, השעורה ושיבולת השועל, הגדלים כגידולי בעל או בהשקיית עזר של עד 150 מ"ק לדונם.

ביטוח נזקי הטבע מכסה סיכונים המוגדרים בחוזה הביטוח, ובהם קרה, סערה, שיטפון ועצירת גשמים. ביטוח ההכנסה נועד להבטיח למגדלים הכנסה מינימלית, גם כאשר היבול נפגע או כאשר מחירי התוצרת יורדים. הביטוח מביא בחשבון גם שינויים במחירי הסחורות בשוק העולמי ובשערי המטבע, המשפיעים על התמורה שמקבלים החקלאים בעת שיווק התוצרת.

הצורך במנגנון כזה נובע ממבנהו של ענף הפלחה: החקלאים משקיעים בזריעה, בדישון, בעיבוד הקרקע ובתשומות נוספות חודשים ארוכים לפני הקציר, מבלי לדעת מה יהיה היקף היבול או מה יהיה מחיר המכירה. במצב שבו גם מזג האוויר וגם מחירי התוצרת אינם בשליטתם, ביטוח ההכנסה מאפשר להם לתכנן את העונה ולצמצם את החשיפה להפסדים.

ד"ר מועמר חאג' יחיא, מנהל תחום ביטוח חקלאי במשרד החקלאות וביטחון המזון: "החקלאים משקיעים בשדות חודשים לפני הקציר, כשהיקף היבול ומחיר המכירה עדיין אינם ידועים. השתתפות המדינה בעלות הביטוח נועדה לצמצם את הסיכון הכלכלי שהם נושאים בו, במיוחד באזורים החשופים לבצורת, ולספק להם ודאות רבה יותר בתכנון העונה. כך אנחנו מסייעים למגדלים להמשיך לעבד את השדות ולייצר מזון בישראל גם בתנאים של אי-ודאות".

המשמעות של המתווה חורגת מההגנה על הכנסתם של החקלאים. חקלאות הפלחה ממלאת תפקיד בשמירה על רצף השטחים המעובדים ועל קרקעות המדינה, במיוחד באזורי הספר ובנגב. ללא כדאיות כלכלית של הגידולים, חלק מהשטחים עלולים להישאר ללא עיבוד, והיכולת לשמר בהם פעילות חקלאית לאורך זמן תיפגע.

זו גם אחת המשמעויות של התמיכה בהקשר של מדיניות משרד החקלאות לשמירה על קרקעות חקלאיות ולקידום ביטחון המזון. התוכנית הלאומית לביטחון המזון מכירה בכך שהיכולת לייצר מזון בישראל אינה תלויה רק בהיקף התוצרת המיוצר כיום, אלא גם בשימור התשתית החקלאית, הקרקע, הידע והיכולת להמשיך לייצר גם בתנאים משתנים. תמיכה בביטוחי הפלחה היא אחד הכלים המאפשרים לשמור על יכולת הייצור הזאת.

הדבר משמעותי במיוחד לנוכח התלות של ענף הפלחה במשקעים. האקלים בישראל וההבדלים בכמות הגשמים בין אזוריה יצרו חלוקה מסורתית בין גידולים: החיטה, שזקוקה לכמות מים גדולה יחסית, נפוצה בעיקר בצפון, ואילו השעורה מותאמת יותר לתנאים היבשים בדרום. מאז שנות ה-60, עם הגעתם לישראל של זני חיטה עתירי יבול שפותחו במקסיקו והותאמו לתנאי הארץ, השתפרה תפוקת הגידול. כיום מגיעים מגדלים בישראל ליבול ממוצע של כ-550 ק"ג לדונם. עם זאת, השדות עדיין חשופים לעצירת גשמים, לשרב כבד ולקרה אביבית, וכל אחד מאלה עלול לפגוע באופן משמעותי בתוצאה הכלכלית של העונה.

בשנים האחרונות מתווספת לכך אי-הוודאות האקלימית הגוברת, שמגדילה את הצורך בכלים לניהול סיכונים. תחזיות מטאורולוגיות לעונה הקרובה מצביעות על אפשרות להשפעות של תופעת "סופר אל ניניו" ועל תנודתיות חריגה במזג האוויר, לרבות אירועי סערה מקומיים, הצפות ושיטפונות בשטחי הגידול.

על רקע זה, הסבסוד הממשלתי אינו רק השתתפות בהוצאות הביטוח של החקלאים. הוא מבטא הכרה בכך שהמשך עיבוד הקרקעות, ובמיוחד באזורים שבהם הסיכון החקלאי גבוה, הוא אינטרס ציבורי ולאומי. ללא רשת ביטחון כלכלית, מגדלים עלולים לוותר על זריעת שטחים שבהם הסיכוי להפיק הכנסה שתכסה את עלויות הייצור נמוך. התמיכה מאפשרת להם להמשיך לייצר, לשמור על קרקעות מעובדות ולחזק את התשתית המקומית לייצור מזון.