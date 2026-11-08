יום המודעות הבינלאומי לסרטן ריאות: שיעור המעשנים בישראל גבוה ב-30% מהממוצע העולמי

יום המודעות הבינלאומי לסרטן הריאה מצוין היום (ראשון), ועל פי הערכות עדכניות שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן, שיעור העישון בישראל עומד על 24% – גבוה ב-30% מהממוצע העולמי.

בנוסף, צפויים להתגלות בישראל כ-3,100 מקרים חדשים של סרטן הריאה עד סוף השנה (בממוצע כ-258 מאובחנים חדשים מדי חודש) – עלייה של כ-11% לעומת 2022. על פי הערכות האגודה למלחמה בסרטן כ-2,000 איש בישראל צפויים למות מהמחלה השנה.

יום המודעות הבינלאומי לסרטן הריאה מצוין בכל שנה ב-8 בנובמבר, וכחלק ממנו מתקיים לאורך חודש נובמבר חודש המודעות הבינלאומי לסרטן הריאה.

מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, משה בר חיים: "נדרשת באופן מיידי חקיקה נמרצת, איסור טעמים, אכיפה החלטית, מיסוי כבד ושינוי תפיסתי במערכת הבריאות. עלינו לאחד כוחות כי מדובר בזמן חירום ממשי.

"אני קורא לציבור המעשנים הוותיקים בהווה ובעבר לבצע בדיקה של כמה דקות כדי להרוויח עוד שנות חיים עם המשפחה והנכדים. מדובר במחלה ממנה סובלים אנשים שהם קורבנות של חברות הטבק. מגיע להם להפיק את המקסימום מהגילוי המוקדם ולקבל טיפול בשלב שבו סיכויי ההחלמה גבוהים. הבדיקה אינה פולשנית ואינה כואבת שכן מדובר בבדיקת הדמיה שיוצרת תמונה תלת-ממדית של פנים הגוף והיכולת שלה לגלות סרטן ריאה גבוהה מזו של צילום רנטגן.

"במקביל אני מפציר בדור הצעיר שלא להתחיל לעשן סיגריות רגילות או סיגריות אלקטרוניות ולהציל את עצמם מהשתעבדות להרגל מזיק, ערמומי וממית. גם חיוני וחשוב שאנחנו ההורים נתגייס להיאבק בתופעה מכיוון שהבריאות והעתיד של הילדים שלנו שווים הרבה יותר מלחץ חברתי רגעי".

על פי אתר האגודה למלחמה בסרטן, בדיקת CT במינון קרינה נמוך (low-dose computed tomography – LDCT) היא בדיקת דימות פשוטה שנמצאה יעילה בגילוי גידולים קטנים בריאה בשלב מוקדם של התפתחותם, במיוחד בשלב 1 עוד לפני שהם גורמים לשינוי בהרגשה ולתסמינים.

עוד הוכח כי הבדיקה מגבירה את שיעור המקרים של סרטן הריאה המתגלים בשלב מוקדם ומאפשרים סיכוי טוב לריפוי. הבדיקה נמצאת בסל הבריאות לאנשים בני 75-60 שמעשנים קופסה ביום במשך עשרים שנה; אם הם מעשנים בפועל; או אם הפסיקו לעשן ב-15 השנים האחרונות. מי שלא עומד בקריטריונים שבסל הבריאות יכול לעשות את הבדיקה באופן עצמאי, בתשלום.