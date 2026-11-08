חג הסיגד במערכת החינוך: תלמידים ייפגשו עם קייסים ויעלו לירושלים

תלמידי בתי הספר ברחבי הארץ יציינו מחר (שני) את חג הסיגד, אחד מחגיה המרכזיים של קהילת ביתא ישראל, בשורה של פעילויות חינוכיות ותרבותיות. במסגרת האירועים ייפגשו התלמידים עם קייסים, מנהיגיה הרוחניים של הקהילה, ילמדו על המסורת והמנהגים של יהדות אתיופיה, וחלקם אף יעלו לירושלים וישתתפו בטקסים המרכזיים לציון החג.

חג הסיגד, המצוין 50 ימים לאחר יום הכיפורים, מבטא את הכמיהה לירושלים ואת חידוש הברית בין העם לאלוהיו. החג משלב חשבון נפש, התחדשות רוחנית ושמירה על המסורת היהודית שהתקיימה בקרב קהילת ביתא ישראל לאורך הדורות. משמעות המילה "סיגד" היא סגידה והשתחוויה, ובמרכז מנהגי החג עומדים התפילה, ההתכנסות הקהילתית והקשר ההיסטורי והרוחני לציון.

לפי משרד החינוך, בבתי הספר יתקיימו שיעורים ופעילויות חברתיות שיעסקו במקורות החג, במנהגיו ובסיפור עלייתה של יהדות אתיופיה לישראל. לרשות המורים יעמדו חומרי הוראה ייעודיים המשלבים ספרות, סיפורי עלייה, אמנות ומורשת, במטרה להציג לתלמידים היבטים שונים בתולדות הקהילה ובתרבותה.

לצד הלמידה בכיתות, מוסדות החינוך יארחו קייסים, אמנים, שחקנים ורקדנים בני הקהילה, שיספרו לתלמידים על המסורות ועל חוויותיהם האישיות. פעילויות נוספות יוקדשו להיכרות עם מאכלים מסורתיים, לבוש, מוזיקה וריקודים המאפיינים את תרבות יהדות אתיופיה. תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ צפויים להגיע לירושלים ולהשתתף בטקסי החג.

שר החינוך יואב קיש מסר: "חג הסיגד הוא ביטוי מרגש לעוצמת האמונה, למסירות ולכמיהה לירושלים שליוו את קהילת ביתא ישראל לאורך דורות. מורשת יהדות אתיופיה היא חלק בלתי נפרד ממורשתו של העם היהודי ומהסיפור הישראלי של כולנו".

לדברי קיש, "תפקידה של מערכת החינוך הוא להנחיל את המורשת הזו לכלל תלמידי ישראל, מתוך הכרה בכך שהיכרות עם השורשים והמסורות של הקהילות השונות מחזקת את הזהות המשותפת ואת תחושת השייכות".

במשרד החינוך מציינים כי העיסוק במורשת יהדות אתיופיה אינו מוגבל לאירועי הסיגד. לאורך השנה מתקיימים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים מפגשים והרצאות בהובלת מפקח מורשת יהדות אתיופיה במשרד. הפעילויות משלבות סיפורים אישיים עם ההיסטוריה של הקהילה ועוסקות במנהיגותה הרוחנית, במנהגיה ובתרומתה לחברה הישראלית.