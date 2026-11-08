עד 22 ש"ח פחות לקילו: המדינה פותחת מכרז חדש לייבוא גבינה צהובה מוזלת

משרד הכלכלה והתעשייה הודיע היום (ראשון) על פתיחת הליך תחרותי להקצאת מכסות פטורות ממכס לייבוא 5,900 טונות גבינה צהובה קשה וחצי-קשה לשנת 2027. במסגרת ההליך יוקצו כ-4,070 טונות ליבואנים שיתחייבו למחיר הנמוך ביותר לצרכן, הן במעדניות והן על מדפי רשתות השיווק. יתרת המכסה, בהיקף של כ-1,830 טונות, תוקצה כמכסת בונוס לזוכים במכרז.

היקף המכסה לשנת 2027 זהה לזה שחולק בשנים 2025 ו-2026. עם זאת, במסגרת המכרז הנוכחי החליטה ועדת המכסות להגדיל את נתח מכסת הבונוס שתוענק לזוכים שיציעו את המחירים הנמוכים ביותר. התוספת למכסה הפטורה ממכס אינה כפופה להתחייבות למחיר מרבי לצרכן, וזאת כדי לתמרץ את היבואנים להציע מחירים תחרותיים על הכמות העיקרית, על רקע העלייה במחירי הגבינות בשווקים הבינלאומיים. המהלך נועד לאפשר ליבואנים גמישות מסחרית ולהבטיח את כדאיות היבוא והשיווק במחיר נמוך.

לפי משרד הכלכלה, ההליכים התחרותיים שנערכו בשנים האחרונות הביאו למחירים של 2.90 עד 3.40 שקלים ל-100 גרם במעדניות, ו-3 עד 3.50 שקלים ל-100 גרם באריזות על המדף. מדובר במחירים הנמוכים בעשרות אחוזים ממחירי המותגים המובילים בשוק. במשרד הודיעו כי יקיימו בקרות שוטפות ברשתות השיווק כדי לוודא שההוזלות אכן מתגלגלות לצרכנים.

הגבינות המיובאות במסגרת המכסות הפטורות ממכס מגיעות ברובן ממדינות מרכז ומזרח אירופה. פולין היא אחד ממקורות היבוא המרכזיים, בזכות תעשיית חלב גדולה המייצרת גבינות חצי-קשות כמו גאודה ואדם, בעלויות ייצור נמוכות יחסית. גם הולנד וגרמניה הן מקורות משמעותיים ליבוא גבינות קשות וחצי-קשות לישראל.

היתרון של היצרניות האירופיות נובע, בין היתר, מיתרון הגודל ומשטחי מרעה נרחבים, המאפשרים בחלק מהמקרים לצמצם את עלויות המספוא והזנת הבקר. תנאים אלה מסייעים ליצרניות האירופיות להציע גבינות במחירים שקשה ליצרניות המקומיות להתחרות בהם.

כניסתן של רשתות שיווק גדולות, ובהן רמי לוי ואושר עד, ושל חברות הפצה כמו יורו מחלבות ונטו, כשחקניות מרכזיות ביבוא הפטור ממכס, שינתה את מאזן הכוחות בשוק בשנים האחרונות. התחרות מצד הגבינות המיובאות הציבה בפני המחלבות המקומיות הגדולות חלופות זולות ונגישות המתחרות במוצריהן על מדפי רשתות השיווק.

פער של כמעט 22 שקלים לקילו: כמה יכולה משפחה לחסוך?

גבינות "עמק" של תנובה ו"נועם" של טרה, שנמצאות תחת פיקוח מחירים במכירה במעדניות, נמכרות במחירים גבוהים משמעותית מחלק מהגבינות המיובאות. לפי הנתונים שהוצגו, מחיר גבינת עמק במעדנייה עומד על 5.29 שקלים ל-100 גרם, לעומת 3.10 שקלים לגבינה מיובאת המשווקת ברמי לוי ובאמצעות יורו מחלבות, ו-3.40 שקלים לגבינה המשווקת על ידי נטו.

כמה עולה גבינה צהובה? הפערים במעדנייה השוואת מחירי גבינה צהובה לקילוגרם, בשקלים

סוג הגבינה מחיר לקג (ש"ח) עמק 28% (תנובה) 52.85 גבינה מיובאת (רמי לוי / יורו מחלבות) 31 גבינה מיובאת (נטו) 34

הפערים האלה מתורגמים לחיסכון ישיר של כ-1.89 עד 2.19 שקלים לכל 100 גרם גבינה. בקנייה של קילוגרם, מדובר בחיסכון של כ-19 עד 22 שקלים לעומת גבינת עמק.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משפחה ממוצעת בישראל צורכת כ-1.5 ק"ג גבינה צהובה בחודש, שהם כ-18 ק"ג בשנה. במחירים שנבדקו, מעבר מגבינת עמק לגבינה המיובאת הזולה עשוי לחסוך למשפחה בין 28 ל-33 שקלים בחודש, או כ-340 עד 393 שקלים בשנה.

במשפחות עם ילדים בגיל בית ספר, שבהן צריכת הגבינה הצהובה גבוהה יותר ומגיעה לכ-2 ק"ג בחודש, החיסכון עשוי להיות משמעותי אף יותר: כ-452 שקלים בשנה במעבר לגבינה המיובאת של נטו, ועד כ-524 שקלים במעבר לגבינה המשווקת ברמי לוי ובאמצעות יורו מחלבות.

הפערים גדולים עוד יותר כשמשווים את הגבינות המיובאות לאריזות הסגורות של המותגים המקומיים. בעוד שמחיר גבינת עמק במעדנייה מפוקח, מחיר האריזות הסגורות על המדף אינו בהכרח זהה למחיר המפוקח, ועשוי להגיע ל-7 עד 9 שקלים ל-100 גרם. במקרים כאלה, החיסכון השנתי למשפחה בקניית גבינה מיובאת עשוי להגיע לכ-1,000 שקלים, בהתאם למחיר ולכמות הנרכשת.

התחרות על המדף: איך היבוא משנה את שוק הגבינות בישראל?

כניסת הגבינות המיובאות הזולות בשנים האחרונות יצרה לחץ על המחלבות המקומיות, ובעיקר על מקטע הגבינות הבסיסיות. הדבר התבטא בעלייה ברכישת גבינות מיובאות, ובהן המותג "עלמה" של נטו ומותגים פרטיים של רשתות השיווק, על חשבון נתח השוק של גבינות מקומיות.

בתגובה, המחלבות המקומיות נדרשות להתאים את תמהיל הייצור והשיווק שלהן. אחת הדרכים להתמודד עם התחרות היא התמקדות במוצרי פרימיום, כמו גבינות מיוחדות, גבינות עיזים, גבינות קשות מיושנות ומוצרים בעלי ערך מוסף, שבהם התחרות מול היבוא פחות ישירה ושולי הרווח גבוהים יותר. חלק מהמחלבות הצטרפו גם הן ליבואנים, ומשווקות מותגים מייצור אירופי לצד הייצור המקומי.