אריה דרעי הודיע על פרישתו מרשימת ש"ס לכנסת: "אמשיך לכהן כיו"ר התנועה"

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הודיע היום (ראשון) כי פרש מרשימת המפלגה לכנסת ולא יכהן כחבר בכנסת ה-26, אך ימשיך לכהן כיו"ר התנועה. בנוסף לדרעי, פרשו מהרשימה גם ח"כ משה אבוטבול והמועמד דרור עמוס. חברי הכנסת אוריאל בוסו ויוסי טייב ייכנסו לכנסת במקומם.

דרעי מסר כי בשבוע שעבר הורתה לו מועצת חכמי התורה להמשיך לכהן כיו"ר ש"ס, וכי קיבל את ההוראה. לדבריו, ביקש וקיבל את הסכמת המועצה לפנות את מקומו ברשימה לטובת נציגים צעירים, "שכבר הוכיחו את עצמם בעשייה הפרלמנטרית".

דרעי הסביר כי בכוונתו לצאת לסיורים ברחבי הארץ כדי לחזק את הקשר עם נציגי המפלגה, פעיליה והציבור. לדבריו, הוא ימשיך לכנס מדי שבוע את ישיבות סיעת ש"ס, להנחות את חברי הכנסת ולפקח מקרוב על עבודת החקיקה והוועדות בכנסת.

"אמשיך בסייעתא דשמיא לפעול כיו"ר תנועת ש"ס לאורם של מרנן ורבנן", מסר דרעי. "יחד נמשיך להחזיר עטרה ליושנה, לשמור על עולם התורה ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל".

יותר מארבעה עשורים בפוליטיקה

דרעי, בן 67, נמנה עם מייסדי ש"ס ופעיל בחיים הפוליטיים זה יותר מארבעה עשורים. בגיל 27 מונה למנכ"ל משרד הפנים, וכעבור שנתיים לשר הפנים, ובכך היה לשר הצעיר בתולדות המדינה. ב-1999 הורשע בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ונגזרו עליו ארבע שנות מאסר, עונש שהופחת בהמשך לשלוש שנים. לאחר שריצה קרוב לשנתיים בכלא, נותר מחוץ לפוליטיקה עד לחזרתו להנהגת ש"ס ב-2012. ב-2013 שב לכהן כיו"ר התנועה.