גדי איזנקוט קיבל מהנשיא הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה: "אנו בעת חירום"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הטיל היום (ראשון) את המנדט להרכבת הממשלה על יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, במעמד רשמי בבית הנשיא. ההחלטה התקבלה בתום סבב ההתייעצויות שקיים הרצוג עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26.

"עם קבלת התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-26, ניגשתי למילוי המלאכה שמטיל עליי סעיף 7 לחוק יסוד: הממשלה, וקיימתי התייעצויות עם נציגות ונציגי כל הסיעות שנבחרו לכנסת", אמר הרצוג. לדבריו, השיחות התנהלו בפתיחות, בכנות ובשקיפות, והציפו את המחלוקות ואת ריבוי הקולות בחברה הישראלית.

"מתוקף סמכותי על פי חוק יסוד: הממשלה, החלטתי להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על יו"ר מפלגת ישר, רב-אלוף במילואים, גדי איזנקוט", הכריז הנשיא.

הרצוג: "האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל הם עצומים"

בהמשך דבריו התייחס הרצוג לאתגרים הביטחוניים, המדיניים והחברתיים הניצבים בפני ישראל. "איראן אינה ממתינה אף לא לרגע במזימותיה ואיומיה", אמר. הוא הדגיש את הצורך בבניית אופק מדיני באזור, בקידום תוכנית עשרים הנקודות בעזה של מועצת השלום והנשיא טראמפ ובמשא ומתן עם לבנון ושאר המדינות השכנות.

הנשיא התייחס גם לצורך במאבק בטרור, בהתמודדות עם סנקציות ואיומים מדיניים ועם המצב הפוליטי החדש בארצות הברית. בזירה הפנימית ציין את סוגיית הגיוס וצורכי צה"ל, את היחסים בין רשויות השלטון ואת הצורך בביצור הדמוקרטיה.

הרצוג קרא להיאבק בפשיעה ובאלימות, במיוחד בחברה הערבית, לחזק את הכלכלה הישראלית ולהתמקד ב"ריפוי הפצע של שבעה באוקטובר שעודנו פתוח בבשרנו".

"למדינת ישראל נדרשת ממשלה יציבה שתוכל לעמוד בהם, לאורך זמן", אמר הנשיא. "זוהי העת להושיט יד, לעשות הכול למען אחדותו של העם, ולחתור לממשלה טובה ויציבה ככל הניתן עבור העם בישראל, הכמה לכך".

"אני מצפה כי תעשה כל שביכולתך להקים ממשלה שתשרת את העם כולו"

בהמשך פנה הרצוג ישירות לאיזנקוט וקרא לו לפעול להקמת ממשלה שתשרת גם את מי שלא תמך בה. "אני מצפה כי תעשה כל שביכולתך, על מנת להקים ממשלה שתשרת את העם כולו, את מי שתמך בה ואת מי שלא, ותהווה כתובת אחראית והגונה לכלל המגזרים, הדתות, אורחות החיים ותפיסות העולם".

הנשיא התייחס למשא ומתן הקואליציוני הצפוי ואמר: "בימים הקרובים, גדי, כשתיכנסו, אתה ובני השיח שלך לחדרי המשא ומתן, אני מבקש שתזכרו שעיני העם כולו, על כל כאביו, תקוותיו, תפילותיו וחרדותיו, נשואות אליכם".

"אנא, נהגו בחכמה, ברגישות ובזהירות", הוסיף. "אני מייחל בכל ליבי לכך שכל ממשלה שתקום תוביל לאיחוד, חיבור וריפוי בין כל חלקי העם, כי בנפשנו הדבר. יש לנו רק מדינה אחת. אהיה מוכן לסייע בכל עת למען מטרה זו".

בסיום דבריו הכריז הרצוג: "מכובדי גדי איזנקוט, אני מטיל עליך בזאת את התפקיד להרכבת הממשלה".

איזנקוט: "מוכרחים להקים ממשלת חירום לאומית"

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התייחס במעמד קבלת המנדט למצב הביטחוני, המדיני והחברתי בישראל, וקרא להקמת ממשלת חירום לאומית.

"אנו בעת חירום, לפני נקודת אל-חזור למדינת ישראל. מוכרחים להקים ממשלת חירום לאומית. יידרשו מהלכים פוליטיים יצירתיים ובלתי רגילים", אמר.

איזנקוט התייחס גם לתוצאות הבחירות ולתמיכה שקיבל בסבב ההתייעצויות בבית הנשיא. "ההתייעצויות כאן בבית הנשיא העלו תמונה ברורה: רוב מוחלט של חברי הכנסת המייצגים את הציבור הישראלי תומכים בשינוי ובכהונתי כראש הממשלה. 74 חברי כנסת לא נותנים יותר אמון בהמשך כהונתה של הממשלה היוצאת והעומד בראשה".

"זהו דברו של הציבור, זו הכרעת העם. עלינו לעשות הכול על מנת לכבד אותה ולממש אותה", אמר והוסיף: "אחרי השנים הקשות שעברנו, עלינו לעשות זאת הפעם בדרך אחרת. הפעם, למען כל הישראלים. הימים בהם ישראלים הרגישו מודרים על ידי ממשלתם מוכרחים להסתיים, ולא לחזור בשנית".

ארבעת העקרונות להקמת ממשלת החירום הלאומית

איזנקוט הודיע כי בכוונתו לפנות לכל סיעות הכנסת ולהזמין אותן להשתתף בהקמת ממשלת חירום לאומית על בסיס ארבעה עקרונות שהציג.

"עם המנדט שניתן לי כאן היום, אוביל להקמת ממשלת חירום לאומית. יידרשו מהלכים פוליטיים יצירתיים ובלתי רגילים. לישראל אין פריווילגיה למשוך זמן או לחזור על סבבי בחירות בלתי נגמרים. האתגרים דחופים מדי".

"בכוונתי לשלוח בהקדם פנייה רשמית לכל סיעות הכנסת ולקרוא לכל חבריהן, כמפלגות וכיחידים, להיות שותפים לכינון ולהשבעת הממשלה. הכלל הוא פשוט: אם אתם מוכנים לחתום על ארבעת העקרונות שהתוויתי, אתם שותפים אפשריים לממשלת החירום הלאומית בראשותי".

איזנקוט פירט את ארבעת העקרונות: הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות לכל – צבאי, לאומי ואזרחי – למען חיזוק צה"ל והגדלת שורותיו, והכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות להשמדת כוחו הצבאי והשלטוני.

"סיעות הבית ונבחרי הציבור כולם – דלתי פתוחה וידי מושטת, בלב שלם ובנפש חפצה, עבור כל מי שמבין את גודל השעה, ונכון לעשות מעשה אמיץ למען מדינת ישראל", אמר.

איזנקוט לליכוד ולציונות הדתית: "אם זהו זמן אחדות, מדוע שלא יתמכו בממשלה בראשותי?"

איזנקוט פנה ישירות לחברי הליכוד והציונות הדתית וקרא להם לתמוך בממשלה בראשותו. "עבורי אחדות היא לא קלף מיקוח פוליטי או טריק ריק, אלא ערך עליון המבטא שותפות אמת טהורה. אם אכן חברי הליכוד והציונות הדתית מאמינים שזהו זמן אחדות כפי שהצהירו בפני הנשיא, אני לא יכול להעלות על דעתי סיבה מדוע לא יבואו ויתמכו בממשלה בראשותי ובעקרונות שהצגתי".

בהמשך הזהיר מפני ניסיונות לסכל את הקמת הממשלה: "מי שינסה לטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים – ייזכר בהיסטוריה כמי שלא הציל את ישראל בשעת חירום".

איזנקוט הוסיף: "אני סמוך ובטוח ששותפיי מבינים את גודל השעה והצורך הדחוף בהשבעת ממשלה חדשה. כישוריהם וניסיונם קריטיים ביכולת שלנו להחזיר את ישראל לחוף מבטחים".