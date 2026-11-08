השחקנית בר בלפר, כוכבת הסרט "מישהו לרוץ איתו", הלכה לעולמה בגיל 37

השחקנית, המוזיקאית ואשת התקשורת בר בלפר הלכה לעולמה בגיל 37 בעקבות התקף אפילפטי חמור. בלפר התפרסמה בגיל 17 בזכות תפקידה הראשי בסרט "מישהו לרוץ איתו", שעליו הייתה מועמדת לפרס אופיר ובהמשך זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה. לאורך השנים השתתפה בסרטים ובסדרות טלוויזיה נוספות, לצד פעילותה בתחום המוזיקה, שכללה כתיבה, הלחנה וביצוע של שירים מקוריים. במקביל עסקה בעיתונות ושימשה כתבת ועורכת חדשות חוץ בגלי צה"ל, ובהמשך עבדה בתחנת הרדיו כאן תרבות.

סוכנות האמנים זוהר יעקובסון, שייצגה אותה, מסרה לאחר פרסום דבר מותה: "למען הסר ספק, בר בלפר נפטרה בעקבות התקף אפילפטי חמור".

בלפר נולדה ברמת השרון ב-26 בינואר 1989. את הופעתה הקולנועית הבולטת הראשונה עשתה בשנת 2006, כשהייתה בת 17, בסרט "מישהו לרוץ איתו" בבימויו של עודד דוידוף, על פי ספרו של דויד גרוסמן. היא גילמה את תמר, מוזיקאית צעירה היוצאת לחפש את אחיה בירושלים ונחשפת לסכנות ולעולמם של צעירים החיים בשולי החברה. במקביל, נער שמוצא את כלבתה מנסה לאתר את בעליה, ודרכיהם של השניים מצטלבות. בסרט שיחקו לצדה גם יובל מנדלסון, יונתן בר-אור וצחי גראד.

בשנת 2010 נפצעה בלפר באורח קשה בתאונת דרכים בנתיבי איילון ועברה תהליך שיקום ממושך. בהמשך למדה מוזיקה בבית הספר רימון, שאותו סיימה בשנת 2014. במהלך לימודיה כתבה שירים, ובהמשך החלה להופיע עם יצירות מקוריות שכתבה והלחינה.

לצד עיסוקיה בתחומי המשחק והמוזיקה, רכשה בלפר השכלה אקדמית באוניברסיטת תל אביב. היא סיימה לימודים בחוג לפילוסופיה ובבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש, ובהמשך למדה לתואר שני בתוכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטה.

על משחקה בסרט הייתה בלפר מועמדת בשנת 2006 לפרס אופיר לשחקנית הראשית הטובה ביותר. במרץ 2007 זכתה בציון לשבח על משחקה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי במיאמי שבארצות הברית. ביוני אותה שנה זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה לשחקנית הטובה ביותר במיני-סדרה, סרט טלוויזיה או סדרת דרמה, על תפקידה ב"מישהו לרוץ איתו", ששודר גם כמיני-סדרה. בקטגוריה זו התמודדה מול קרן מור, ענת וקסמן, גאיה טראוב ויבגניה דודינה.

בהמשך הקריירה השתתפה בלפר גם בסדרות הטלוויזיה "מסכים", "מלאך של אמא", "בתולות" ו"מלאך משחית", וכן בסרט הקולנוע "אל תשכחי אותי".

המוזיקאי והשחקן יובל מנדלסון, שהשתתף לצדה בסרט "מישהו לרוץ איתו", ספד לה בפייסבוק ונזכר בתקופת הצילומים המשותפת. מנדלסון סיפר כי השניים הכירו לפני כ-20 שנה, כשהיו בתחילת דרכם הקולנועית, ותיאר אותה במילים "היא הייתה קסם מהלך על שתיים, אור גדול, בוהק ומהפנט".

בלפר הותירה אחריה את בעלה, המוזיקאי שחר כהן, ואת בתם, שנולדה בשנת 2023. משפחתה הודיעה כי איבריה ייתרמו. הלווייתה תתקיים מחר (שני, 9 בנובמבר) בשעה 11:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא.