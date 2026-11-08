היועמ"שית: "איני מכירה תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אמרה היום (ראשון) כי התשתית הראייתית שהוצגה בפניה אינה מבססת טענה להשפעה שעשויה לשנות את תוצאות הבחירות. "אינני מכירה תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות או לבסס טענה להשפעה שיכולה להביא לשינוי בתוצאות הבחירות", אמרה בהשתלמות השנתית של משרד המשפטים באילת. "אם יוצג בפנינו מידע נוסף ומחדש שטרם הוצג הוא ייבחן ויטופל כדין".

בהרב-מיארה הבהירה כי "עד כה הוצגה בפניי תשתית ראייתית ראשונית הנוגעת לאירועים בודדים ומתוחמים בלבד. לדבריה, המשך החקירה יתנהל בהתאם להמלצות הצוות המשותף לשב״כ ולמשטרה: "גם הטיפול באירועים העכשוויים יתקדם כמקובל, בהתאם להמלצות המקצועיות של הצוות".

היועצת הדגישה כי ההחלטות על חקירת חשודים מתקבלות על בסיס ראיות: "כאשר יש תשתית ראייתית – מי שצריך להיחקר ייחקר. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של יהודי או ערבי. ההחלטה אם לחקור אדם היא החלטה מקצועית, עניינית ושוויונית. כך היה וכך יהיה".

על עבירות הנוגעות לטוהר הבחירות אמרה: "הן אנטי דמוקרטיות. התפיסה של פרקליט המדינה ושלי בעניין זה היא שבכל מקום שבו יתגבש חשד סביר לביצוע עבירה פלילית – חקירה תיפתח. כבר אישרנו פעולות חקירה משמעותיות".

בהרב-מיארה התייחסה לליווי החקירה בידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג: "יו"ר ועדת הבחירות מלווה את הנושא במקצועיות, בממלכתיות ובאחריות, מתוך הבנה עמוקה של חשיבות טוהר הבחירות ואמון הציבור בהן. אנו נעדכן אותו בהתפתחויות".

הדברים נאמרו לאחר שבשבוע שעבר התגלעה מחלוקת בינה לבין ראש השב"כ דוד זיני בנוגע לבקשתו לחקור בכירים במפלגות הערביות והתשתית הראייתית הנדרשת לכך. ביום חמישי נפגשו לראשונה נציגי שב"כ, המשטרה והפרקליטות במסגרת החקירה המשותפת.