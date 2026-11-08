הפרלמנט השוודי קבע: הכחשת השואה היא עבירה פלילית שמלווה בעונש מאסר

שוודיה השלימה ביום רביעי האחרון תיקון חוקתי שמגדיר את הכחשת השואה 'הסתה נגד קבוצה אתנית' במסגרת חוק חופש העיתונות השוודי והחוק היסודי על חופש הביטוי, שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027, כך על פי דיווח של Algemeiner Journal.

בשבוע שעבר, בהצבעה שניייה ואחרונה על הסוגייה, שנערכה אחרי קיום הבחירות הכלליות במדינה (16 בספטמבר), חברי הפרלמנט השוודים אישרו פה אחד את התיקון שלפיו הכחשת שואה היא עבירה פלילית שמלווה בעונש של עד שנתיים בכלא.

בשוודיה תיקונים חוקתיים צריכים לעבור שתי הצבעות נפרדות בפרלמנט לפני שהם מאושרים: לפני קיום בחירות כלליות ואחריהן, כדי לזכות באישור הבוחר לפני ואחרי שהצביע בקלפי.

"מגפת האנטישמיות דורשת מחויבות ונחישות"

אף שהחוק השוודי כבר מאפשר לתבוע את מי שהכחיש שואה בהתאם להגדרה החוקית של הסתה נגד קבוצה אתנית, התיקון החדש מחזק את יכולת הרשויות להילחם בהפצה של תכני שטנה, בעיקר ברשתות החברתיות – היכן שתכנים מסוג זה עשויים להיות מוגנים תחת החוק לחופש הביטוי והעיתונות.

הרשויות השוודית קבעו כעת באופן רשמי שהכחשה של רצח עם או פשעים נגד האנושות שמוכרים בבית המשפט השוודי או בבתי משפט בינלאומיים, היא עבירה במסגרת החוק שאוסר על הסתה נגד קבוצות אתניות.

Sweden finalizes steps required to criminalize Holocaust denial under the constitution, starting January 2027. This is a substantial step in the fight against the rising levels of antisemitism. The scourge of antisemitism requires steadfast commitment and resolve! pic.twitter.com/k2rDDK0Q11 — Tammy Rahamimoff-Honig (@RahamimoffTamar) November 4, 2026

שגרירת ישראל בשוודיה, תמי רחמנינוף-הוניג, בירכה על החקיקה והוסיפה כי היא צעד חשוב במאבק נגד האנטישמיות הגואה: "מגפת האנטישמיות דורשת מחויבות ונחישות בלתי מעורערות".

יהודים מסתירים את זהותם

האוכלוסייה היהודית בשוודיה מונה 15-20 אלף איש. מאז 7 באוקטובר 2023, פשעי שנאה אנטישמיים והדיווחים על פשעים כאלה למשטרה זינקו במאות אחוזים. על פי סקרים של סוכנות האיחוד האירופי לזכויות בסיסיות (FRA), גוף עצמאי של האיחוד שנועד לקדם ולהגן על זכויות היסוד של כל האנשים החיים בתחומיו, יהודים רבים כיום בשוודיה מסתירים את זהותם בפומבי, חשים מתח ולחץ ושוקלים הגירה.

הסנטימנט האנטישמי הגיע גם לסוגיות תרבותיות. לקראת האירוויזיון ב-2024 יותר מאלף זמרים ומוזיקאים בשוודיה פרסמו מכתב פתוח שקרא להדיח את ישראל מהתחרות, שאותה אירחה אז שוודיה, בעקבות "המלחמה האכזרית שלה בעזה". במכתב שפורסם בעיתון השוודי Aftonbladet, טענו החותמים כי באפשרות להתיר לישראל להשתתף באירוויזיון, איגוד השידור האירופי (EBU) "מפגין סטנדרט כפול מדהים שמערער על אמינותו".

על רקע המצב, במאי 2025 ממשלת שוודיה השיקה את האסטרטגיה הלאומית המקיפה הראשונה שלה לחיזוק החיים היהודיים ולמאבק באנטישמיות שתתפרש על פני 2025–2034. התוכנית מתאמת מאמצים בין מוסדות כמו רשות המשטרה השוודית ו'פורום ההיסטוריה החיה' לשיפור הבטיחות, החינוך והמחקר.

'אנטישמיות מבנית'

למרות הצעד הממשלתי, בתחילת ספטמבר האחרון המועצה הרשמית של הקהילות היהודיות בשוודיה פרסמה אזהרה מפני מה שהיא מגדירה 'אנטישמיות מבנית' במפלגת השמאל השוודית (Vänsterpartiet) – שהיא הרביעית בגודלה במדינה. על פי היומון אקספרסן, מכמה חקירות עלה כי חלק מחברי המפלגה הפיצו תיאוריות קונספירציה אנטישמיות והביעו את תמיכתם בחמאס.

על פי דיווח של תחנת הרדיו הציבורית Sveriges Radio, יותר משלושים מועמדים הודחו מהמפלגה לפני הבחירות מסיבות שונות, בהן אנטישמיות, הכחשת שואה, תמיכה בטרור, הומופוביה והגנה על משטרים אוטוריטריים.

בבחירות לפרלמנט שנערכו לפני חודשיים בשודיה מפלגות המרכז-שמאל מהאופוזיציה זכו ב-176 מושבים, בעוד שהגוש הימני המכהן השיג 173 מושבים.