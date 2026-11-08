ניתאי חסון ונגה טיאנו זכו באליפות ישראל בשייט בסירות 470

השייט האולימפי ניתאי חסון ונגה טיאנו (הפועל שדות ים / בני הרצליה) זכו היום (ראשון) באליפות ישראל בשייט בסירות 470, שנערכה במועדון השייט שדות ים. הם זכו בתואר בסיום קרב מותח שהוכרע רק בשיוט האחרון של האליפות, לאחר מאבק צמוד מול כמה צוותים צעירים.

דגם המפרשית האולימפי 470 הוא מפרשית תחרותית באורך 4.70 מטרים שבו מתחרים צמדים מעורבים (גבר ואישה) באליפויות עולם ובמשחקים האולימפיים.

כבר בסיום היום הראשון, שבו נערכו שני שיוטים ברוח קלה ולא יציבה, נבדלו שלושת הצוותים המובילים בפער של שתי נקודות בלבד. היום, ברוח בינונית-חזקה ובתנאים מצוינים, נערכו ארבעה שיוטים, והמאבק רק התחדד.

רוי לוי ואריאל גל (הפועל שדות ים), ניצחו בשלושה שיוטים, יותר מכל צוות באליפות. בכניסה לשיוט האחרון הם היו שווים בניקוד לחסון ולטיאנו. אך בשיוט המכריע סיימו חסון וטיאנו במקום השני, לפני לוי וגל, וזכו בתואר על חודה של נקודה.

חסון: "הייתה תחרות בתנאים סוערים ומאתגרים. הצלחנו לזכות בתואר וזה מה שחשוב מבחינתנו לאור המאבק הצמוד שהיה. בסופו של דבר המאבקים האלה הם מה שדוחף אותנו קדימה".

טיאנו הוסיפה: "הכניסה לשיוט האחרון השאירה אותנו מתוחים וידענו שהכל על הקו. אנחנו מתרגשים להתחיל ככה את העונה החשובה הזו וכל העיניים על אליפות העולם ביולי, שם אנחנו רוצים להשיג את הקווטה ללוס אנג'לס".

ים אמיר, מאמן נבחרת 470: "אמנם רוי ואריאל ניצחו יותר שיוטים, אבל מבחינת היציבות ניתאי ונגה הצליחו לשמור על יציבות לאורך כל התחרות, וזה מה שבסופו של דבר הכריע".

במקום השלישי סיימו תהילה סידאס ואמיתי לבקוביץ (הפועל תל אביב / מועדון ימי הפועל שדות ים) עם 11 נקודות. הם ניצחו בשיוט האחרון והיו חלק מהמאבק על הצמרת לאורך האליפות. במקום הרביעי סיימו זיו שטוב וליה שפלר (הפועל שדות ים).