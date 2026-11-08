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ספורט

נבחרת ישראל בטאקוונדו סיימה את תחרות סבב גביע העולם עם שלוש מדליות - כסף ושתי ארד

ליאם כהן זכה במדליית הכסף, יואב דרכמן ונמרוד קרביצקי זכו כל אחד בארד | אלה המדליות הראשונות של כהן ודרכמן בקריירה בסבב גביע העולם לבוגרים

ליאם כהן (צילום: איגוד הטאקוונדו)
ליאם כהן (צילום: איגוד הטאקוונדו)
ליאור ברטל
ליאור ברטל
כתב ספורט
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עדכון אחרון: 08.11.2026 | 22:46
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נבחרת ישראל בטאקוונדו סיימה היום (ראשון) את תחרות סבב גביע העולם עם שלוש מדליות. ליאם כהן זכה במדליית הכסף, יואב דרכמן ונמרוד קרביצקי זכו כל אחד בארד. עבור כהן ודרכמן מדובר במדליות ראשונות בקריירה בסבב גביע העולם לבוגרים.

כהן (עד 54 ק”ג) זכה במדליית הכסף לאחר יום קרבות מצוין, שבמהלכו השיג שלושה ניצחונות על יריבים מיוון בדרך לגמר. בשמינית הגמר ניצח 0:2, ברבע הגמר גבר על יריב יווני 1:2 ובחצי הגמר ניצח 0:2. בקרב הגמר נעצר מול יריב מיוון וסיים במקום השני.

דרכמן (עד 54 ק”ג) זכה במדליית הארד – הראשונה שלו בסבב גביע העולם לבוגרים. דרכמן, שזכה השנה במדליית זהב בתחרות הגראנד פרי לנוער, ממשיך את התקדמותו גם בזירת הבוגרים. בשמינית הגמר ניצח יריב מצרפת 0:2, ברבע הגמר גבר על יריב מיוון 0:2 ובחצי הגמר הפסיד ליריב יווני 2:0.

יואב דרכמן (צילום: איגוד הטאקוונדו)
יואב דרכמן (צילום: איגוד הטאקוונדו)

קרביצקי (עד 74 ק”ג) הוסיף מדליית ארד נוספת למאזנו הבינלאומי. קרביצקי פתח בניצחון 0:2 על יריב מיוון בשמינית הגמר, המשיך עם ניצחון 1:2 על יריב מהולנד ברבע הגמר, ובחצי הגמר הפסיד 2:0 ליריב מקוסובו.

נמרוד קרביצקי (צילום: איגוד הטאקוונדו)
נמרוד קרביצקי (צילום: איגוד הטאקוונדו)

שתי המדליות של כהן ודרכמן באותה קטגוריית משקל הן הישג משמעותי לנבחרת ישראל, ומעידות על ההתקדמות של הספורטאים הצעירים והשתלבותם בזירת הבוגרים הבינלאומית. את נבחרת ישראל בתחרות הובילו המאמן הלאומי יחיעם שרעבי ומאמן הנבחרת רומן רוסינוב.

תגיות:
פעמון

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