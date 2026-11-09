מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך אחר הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף ובלילה ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

מחר יהיה בהיר לרוב עם עלייה בטמפרטורות, שיוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ואחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

ביום רביעי ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש עלייה קלה במידות החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 9-16, תל אביב 13-20, חיפה 13-19, צפת 7-14, קצרין 10-18, טבריה 12-19, נצרת 12-18, עפולה 10-19, בית שאן 12-21, לוד 12-20, אשדוד 13-20, עין גדי 17-22, באר שבע 11-19, מצפה רמון 12-18, אילת 17-25.