טראמפ על איזנקוט: "הוא וביבי מאוד דומים בהשקפותיהם"; על ישראל: "יש סלידה גדולה"

הנשיא דונלד טראמפ התייחס הלילה (שני) לראשונה להענקת המנדט להרכבת הממשלה ליו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט. טראמפ אמר לכתבים לפני עלייתו למטוס אייר פורס וואן בשדה התעופה בפאלם ביץ' בפלורידה כי לאיזנקוט ולבנימין נתניהו יש באופן כללי את אותן השקפות ושניהם אמרו דברים נחמדים עליו.

"הם מאוד דומים במדיניות שלהם…איזנקוט אמר דברים מאוד נחמדים עלי. הוא אמר שהוא אוהב את טראמפ, אבל…לא ראיתי מה קורה. זאת בהחלט תחרות בינו לבין ביבי נתניהו. נראה מה יקרה".

בראיון נרחב לתוכנית '60 דקות' ברשת CBS, ששודרה אתמול בארה"ב, התייחס הנשיא האמריקאי לתוצאות בחירות האמצע בארה"ב בשבוע שעבר ולתבוסה המוחצת שספגה המפלגה הרפובליקנית. טראמפ אמר כי המלחמה באיראן ומחיר הדלק הם האחראים להפסד אך גם הסלידה מישראל.

"הם לא אהבו את המלחמה", אמר טראמפ על העם האמריקאי. "הם לא אהבו את העובדה שהדלק עלה משום שקודם לכן דאגתי לכך שיהיה בשפל. ויש גם סלידה גדולה, מדהימה, נגד ישראל".

הוא הוסיף כי ישראל תצטרך "לשלם לנו בחזרה" את עלויות המלמחמה באיראן. "בלעדינו, ישראל לא הייתה קיימת. ישראל לא הייתה קיימת בלי דונלד טראמפ".

"קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים"

עם זאת הוסיף הנשיא כי יחזור על המלחמה באיראן שוב אם יצטרך. לשאלת המנחה רוס דות'אט אם יסלים את המלחמה כעת לאחר שבחירות האמצע עברו, ענה טראמפ: "אני לא מתכוון לעשות כך. איני חושב שיש כל סיבה לכך". כשנשאל לגבי העובדה שלאיראן עדיין יש נשק גרעיני, אמר טראמפ: "יש להם…אין להם כלום. זה קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים".

הוא הוסיף לגבי הסכם עם איראן ומצר הורמוז: "כל העניין הזה, המדינות האלה שהגנו עליהם יצטרכו לשלם לנו בחזרה את כל העלויות שהיו לנו בשל המלחמה, משום שבלעדינו, הן לא היו קיימות. בלעדינו, ישראל לא הייתה קיימת. ישראל לא הייתה קיימת בלי דונלד טראמפ משום שנכנסנו עם מפציצי 2B היפים לפני יותר משנה, ופגענו בשלושת האתרים".

טראמפ נשאל גם אם הוא מתחרט על ההחלטה לסייע לישראלים במתקפות על איראן משום שהן רק גרמו להסלמת המשטר בטהרן, בעוד היה מספיק פשוט להפציץ את מתקני הגרעין, אמר הנשיא: "כן, יכולנו לעשות זאת. אבל – יש לנו אנשים שהיו מוכנים ללכת רחוק יותר – היו הולכים רחוק יותר, וזה מה שעשיתי כל חיי. אני עושה עסקות. וכמובן שאני עושה עסקות טובות משום שעשיתי הרבה כסף ונהפכתי לנשיא. אבל – אתה יודע – זאת גם עסקה".