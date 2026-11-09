מבצע "שומרי הצל": 50 חשודים נעצרו במסגרת מאבק המשטרה ב'פרוטקשן'

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר (שני) על יעדים ברחבי הארץ ועצרו 50 חשודים במסגרת המאבק המשטרתי בתופעת הפרוטקשן.

על פי דוברות המשטרה, בתום חקירה סמויה שנוהלה במשך כעשרה חודשים ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף ויחידת פרוטקשן צפון להב 433 ובליווי פרקליטות המדינה, עברה הבוקר החקירה לשלב הגלוי במסגרת מבצע אכיפה ארצי רחב היקף נגד עשרות גורמים עבריינים החשודים בהפעלת מנגנוני סחיטה שיטתיים לגביית דמי חסות.

על פי החשד, גורמים עברייניים כפו עצמם על הקבלנים ואילצו אותם להשתמש ב'שירותי השמירה' שלהם תוך יצירת מצג של מתן הגנה לרכושם. בפועל, על פי החשד, לא סופקו 'שירותי השמירה' ומנגד שולמו עשרות אלפי שקלים לכל אתר. כך הפכה לכאורה ה'שמירה' למנגנון סחיטה, שבו אותם גורמים שהציעו להגן על הרכוש היו גם אלה שיצרו את האיום עליו.

הבוקר, עם מתן האות למעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו כ-500 שוטרים ולוחמים על שורת יעדים ברחבי הארץ, במסגרת מבצע מתואם.

במהלך הפעילות נעצרו 50 חשודים במעורבות בפרשה והועברו לחקירה במשרדי היחידה המרכזית במחוז חוף ושל להב 433, בהמשך היום החשודים יובאו להארכת מעצר בבימ"ש השלום בחיפה.